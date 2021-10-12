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Петраков уйдет в отставку! Экс-игрок Зари уничтожил тренера сборной Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 октября, 16:39
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Эдуард Мор раскритиковал лидерские способности Александра Петракова и сомневается, что сборная Украины сможет пробиться на чемпионат мира
Александр Петраков исполняет обязанности главного тренера
Александр Петраков исполняет обязанности главного тренера / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины во Львове проведет ключевой поединок отборочного турнира ЧМ-2022. Онлайн-трансляция матча Украина – Босния уже идет на нашем сайте.

Свой прогноз на игру дал бывший защитник Зари, Волыни и двукратный чемпион России в составе Спартака Эдуард Мор.

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"Крайне интересный матч. Именно эти команды соперничают за право участвовать в стыках. Наверняка Франция займет первое место. А вторую путевку разыграют между собой Украина и Босния.

У Украины осталось две игры, обе с Боснией. А у Герцеговины еще 3 матча, включая домашний с Финляндией, который они наверняка выиграют. В таком случае боснийцы на одно очко опередят Украину.

Читайте также: прогноз букмекеров на матч Украина – Босния

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Стратегически боснийцев устраивает ничья во Львове.

Думаю, что такой исход и будет. Так как я не вижу в нынешнем тренере Украины наставника, который может за собой повести. Это не Шевченко, который ни от кого не зависел и мог принимать свои решения. Мы видим, что у нового тренера проблемы с Малиновским. Думаю, что со временем все будет только хуже, а тренер уйдет в отставку. Но это будет стоить Украине второго места.

Полагаю, что будет тяжелая игра, в которой Украина не победит. В лучшем случае сыграет вничью", – считает Мор.

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Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022.

Украина – Босния
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