Марадона в ліжку з 16-річною кубинкою, фалоімітатор: скандальне відео

Легендарний аргентинець приїздив на Кубу нібито лікувати наркозалежність, а насправді розважався з місцевою неповнолітньою дівчиною

Марадона з юною Мавіс / Фото: Колаж: Сьогодні

Менш ніж за рік після смерті 60-річного Дієго Марадони в Мережі з'явилося відео, як легендарний аргентинець в 2000-му проводив час на Кубі з місцевою дівчиною Мавіс Альварес, якій тоді було 16 років.

Самому Марадоні тоді було 40.

У той час диктатура Фіделя Кастро забороняла громадянам острова спілкуватися з іноземцями. Однак другові Марадони, Карлосу Ферро Вієрі, вдалося переконати юну кубинку Мавіс Альварес прийти на зустріч із зіркою футболу в готелі міста Варадеро.

Марадона саме шукав нових стосунків, оскільки підозрював у зраді свою кохану – колишню офіціантку Лору Сибіллу.

Як повідомляє Infobae, Мавіс вразила Марадону. І у них зав'язалися стосунки. Вони зустрічалися в кубинському реабілітаційному центрі, куди Марадона приїздив нібито лікувати свою наркозалежність, а насправді вживав там наркотики сам, і підсадив на них дівчину.

Що ж показано на відео?

На одному з фрагментів можна побачити, як 16-річна Мавіс Альварес співає і танцює в кімнаті, прикрашеній аргентинським прапором. Оператором виступав сам Марадона. В іншій частині відео футболіст і дівчина налаштовують камеру, щоб знімати себе на ліжку.

Також можна побачити, як Гільєрмо Коппола, тодішній менеджер Марадони, дістає з-за спини фалоімітатор і використовує його як мікрофон, звертаючись до Дієго.

Нині тій 16-річній кубинці Мавіс Альварес – 37. За її словами, Марадона вивіз її до Аргентини з Куби без дозволу батьків, змусив збільшити груди і підсадив на наркотики. Вона досі страждає через пережите.