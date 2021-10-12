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Марадона в кровати с 16-летней кубинкой, фаллоимитатор: скандальное видео

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 октября, 16:47
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Легендарный аргентинец приезжал на Кубу якобы лечить наркозависимость, а на самом деле развлекался с местной несовершеннолетней девушкой
Марадона с юной Мавис
Марадона с юной Мавис / Фото: Коллаж: Сегодня

Спустя чуть менее чем год после смерти 60-летнего Диего Марадоны в Сети появилось видео, как легендарный аргентинец в 2000-м проводил время на Кубе с местной девушкой Мавис Альварес, которой тогда было 16 лет.

Самому Марадоне тогда было 40.

В то время диктатура Фиделя Кастро строго запрещала гражданам острова общаться с иностранцами. Однако другу Марадоны, Карлосу Ферро Виере, удалось убедить юную кубинку Мавис Альварес пойти на встречу со звездой футбола в отеле города Варадеро.

Марадона как раз искал новые отношения, так как подозревал в измене свою возлюбленную – бывшую официантку Лору Сибиллу.

Как сообщает Infobae, Мавис восхитила Марадону. И у них завязались отношения. Они встречались в кубинском реабилитационном центре, куда Марадона приезжал якобы лечить свою наркозависимость, а на самом деле употреблял там наркотики сам, и подсадил на них девушку.

Что же запечатлено на видео?

На одном из фрагментов можно увидеть, как 16-летняя Мавис Альварес поет и танцует в комнате, украшенной аргентинским флагом. Оператором выступал сам Марадона. В другой части видео футболист и девушка настраивают камеру, чтобы снимать себя на кровати.

Также можно увидеть, как Гильермо Коппола, тогдашний менеджер Марадоны, достает из-за спины фаллоимитатор и говорит в него, словно в микрофон, обращаясь к Диего.

Сейчас той 16-летней кубинке Мавис Альварес – 37. По ее словам, Марадона вывез ее в Аргентину из Кубы без разрешения родителей, заставил увеличить грудь и подсадил на наркотики. Она до сих пор страдает из-за пережитого.

"Диего познакомил меня с наркотиками, когда мне было 16 лет. Это была самая большая ошибка в моей жизни. Я пыталась бросить употреблять кокаин, но не смогла. Все шло по спирали, и, бросив наркотики, я нашла убежище в алкоголе. После всех этих лет мне стыдно за себя. Я была симпатичной девушкой, а он – богатым иностранцем. Он выбрал меня, а я не смогла сказать нет", – говорит Альварес.

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