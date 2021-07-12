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Мессі присвятив Марадоні перемогу на Кубку Америки

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 липня, 13:46
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Знаменитий аргентинський футболіст після першого трофея зі збірною згадав і свого великого попередника, і всіх своїх співвітчизників

У минулі вихідні збірна Аргентини виграла у Бразилії фінал Кубка Америки. При цьому Ліонель Мессі взяв перший трофей зі збірною і довів Неймара до сліз. Після невеликої паузи капітан аргентинців висловився стосовно успіху.

На своїй сторінці в Instagram Лео з почуттям написав:

"На "Маракані" класико з Бразилією. Приголомшливий Кубок Америки. Ми знаємо, що здатні додати, але виклалися на полі без залишку. Я неймовірно пишаюся, що є капітаном цієї шикарної команди.

Хочу присвятити перемогу своїй сім'ї, яка завжди дає мені сили продовжувати шлях, моїм друзям, яких я сильно люблю, всім, хто підтримує нас, 45 мільйонам аргентинців, яким довелося несолодко через проклятий коронавірус. І, зрозуміло, я присвячую цю перемогу Дієго Марадоні, який напевно вболівав за нас, де б він не був. Дякую, Боже, за те, що зробив мене аргентинцем".

Нагадаємо, збірна Аргентини наздогнала за трофеями на континенті Уругвай – у обох команд їх по 15. У Бразилії – всього дев'ять.

Тим часом Мессі і Барселона поставили крапку в питанні відходу аргентинця.

Дивіться огляд фіналу Аргентина – Бразилія:

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