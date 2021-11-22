Це все неправда! Хаві не хоче втрачати Агуеро

Головний тренер Барселони заперечує інформацію про завершення кар'єри аргентинського форварда синьо-гранатових

Хаві вірить у повернення Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

Іспанський наставник сподівається, що у футбольній кар'єрі Серхіо Агуеро ще рано ставить крапку та сподівається на його повернення у гру.

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"Те, що було сказано, не відповідає дійсності. Ми сподіваємося, що він зможе продовжити грати у футбол. Ми розмовляли з ним останніми днями і не підтверджуємо ці повідомлення", – цитує Хаві L’Equipe.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Агуеро різко стало погано під час матчу Барселона – Алавес (1:1). Пізніше стало відомо, що Серхіо стався напад тахікардії.

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Спочатку повідомлялося, що Агуеро пропустить три місяці. Але, схоже, йому взагалі доведеться попрощатися із футболом – на ЧС-2022 Мессі виступить без свого кума та найкращого друга.

Цього сезону 33-річний гравець провів 5 поєдинків у футболці "синьо-гранатових", відзначившись одним голом.

Також ми повідомляли, що Агуеро оголосить про завершення кар'єри наступного тижня під час прес-конференції.