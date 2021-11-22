Это все неправда! Хави не хочет терять Агуэро

Главный тренер Барселоны отрицает информацию о завершении карьеры аргентинского форварда сине-гранатовых

Хави верит в возвращение Серхио Агуэро / Фото: Reuters

Испанский наставник надеется, что в футбольной карьере Серхио Агуэро еще рано ставит точку и надеется на его возвращение в игру.

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"То, что было сказано, не соответствует действительности. Мы надеемся, что он сможет продолжить играть в футбол. Мы разговаривали с ним в последние дни и не подтверждаем эти сообщения", – цитирует Хави L’Equipe.

Напомним, что в конце октября Агуэро резко стало плохо во время матча Барселона – Алавес (1:1). Позже стало известно, что у Серхио случился приступ тахикардии.

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Изначально сообщалось, что Агуэро пропустит три месяца. Но, похоже, ему вообще придется попрощаться с футболом – на ЧМ-2022 Месси выступит без своего кума и лучшего друга.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 5 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Также мы сообщали, что Агуэро объявит о завершении карьеры на следующей неделе во время пресс-конференции.