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Це неетично! Збуджуюча фотосесія нареченої гравця Шахтаря в день матчу з Динамо

17 квітня, 17:47

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Кохана захисника "гірників" Валерія Бондаря Даша Савіна постала перед своїми шанувальниками в образі фатальної жінки з футбольним м'ячем

У день матчу Шахтар – Динамо наречена захисника "гірників" Валерія Бондаря Даша Савіна порадувала своїх шанувальників новою ефектною фотосесією. Дивитися Шахтар Динамо онлайн можна на нашому сайті.

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Шахтар – Динамо: о котрый і де дивитися українське класико

Журналістка-модель Даша Савіна заволоділа м'ячем, а потім присіла на нього.

"Шахтар – Динамо. Матч – вогонь. Ви за кого?" – поцікавилася в Instagram у своїх підписників блондинка в чорному

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Утім, одними лише прогнозами на класико фоловери Даші Савіної не обмежилися.

"З точки зору футбольної етики сідати "п'ятою точкою" на м'яч не коректно", – написав один з них

"Хотів би я бути м'ячем", – зізнався, своєю чергою, інший

Стрім матчу Шахтар – Динамо. Обговорюємо поєдинок разом

Валерій Бондар і Даша Савіна Відео: Instagram
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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Динамо Київ Шахтар Донецьк WAGs Даша Савіна

Джерело: Сегодня|Спорт

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