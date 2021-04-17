Це неетично! Збуджуюча фотосесія нареченої гравця Шахтаря в день матчу з Динамо

У день матчу Шахтар – Динамо наречена захисника "гірників" Валерія Бондаря Даша Савіна порадувала своїх шанувальників новою ефектною фотосесією. Дивитися Шахтар Динамо онлайн можна на нашому сайті.
Шахтар – Динамо: о котрый і де дивитися українське класико
Журналістка-модель Даша Савіна заволоділа м'ячем, а потім присіла на нього.
"Шахтар – Динамо. Матч – вогонь. Ви за кого?" – поцікавилася в Instagram у своїх підписників блондинка в чорному
Утім, одними лише прогнозами на класико фоловери Даші Савіної не обмежилися.
"З точки зору футбольної етики сідати "п'ятою точкою" на м'яч не коректно", – написав один з них
"Хотів би я бути м'ячем", – зізнався, своєю чергою, інший
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