Это неэтично! Возбуждающая фотосессия невесты игрока Шахтера в день матча с Динамо

В день матча Шахтер – Динамо невеста защитника "горняков" Валерия Бондаря Даша Савина порадовала своих поклонников новой эффектной фотосессией. Смотреть Шахтер Динамо онлайн можно на нашем сайте.
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское классико
Журналистка-модель Даша Савина завладела мячом, а затем присела на него.
"Шахтер – Динамо. Матч – огонь. Вы за кого?" – поинтересовалась в Instagram у своих подписчиков блондинка в черном
Впрочем, одними лишь прогнозами на классико фолловеры Даши Савиной не ограничились.
"С точки зрения футбольной этики садиться "пятой точкой" на мяч не корректно", – написал один из них
"Хотел бы я быть мячом", – признался, в свою очередь, другой
Стрим матча Шахтер – Динамо. Обсуждаем поединок вместе
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