Стюард сплутала футболіста збірної Італії з уболівальником, який намагався вибігти на поле

Італійський футболіст вирушив святкувати перемогу над Іспанією з уболівальниками, а потім його сплутали з фанатом і не хотіли пускати назад на поле

Леонардо Бонуччі радіє виходу в фінал Євро-2020 / Фото: Reuters

Кумедний випадок стався під час матчу Італія – Іспанія в півфіналі Євро-2020. Італійська команда вирвала перемогу в серії пенальті, після чого футболісти відправилися святкувати до вболівальників. Відео голів та огляд матчу Італія – Іспанія є на нашому сайті.

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Леонардо Бонуччі підбіг до трибуни і емоційно вигукнув у бік уболівальників. У цей момент один з фанатів зірвався зі свого місця і побіг до гравця, але був зупинений стюардами. А інший стюард, не розібравшись в ситуації, почав ловити самого Бонуччі. Погляд італійця в цей момент безцінний.

У фіналі Євро-2020 Італія зустрінеться з переможцем пари Англія – Данія. Цей поєдинок пройде сьогодні на "Вемблі", початок – 22:00.

Також ми писали, що найнижчого футболіста Євро підсадили, щоб він зміг дати запотиличник партнеру. В хорошому колективі головне – підтримка. Ось і в збірній Італії не обділили Лоренцо Інсіньє і допомогли зробити запотиличник Доннаруммі.