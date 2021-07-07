6 липня 22:00 Відео
Італія 1
Іспанія 1
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
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Динамо --
Серветт --
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Стюард сплутала футболіста збірної Італії з уболівальником, який намагався вибігти на поле

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 липня, 08:45
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Італійський футболіст вирушив святкувати перемогу над Іспанією з уболівальниками, а потім його сплутали з фанатом і не хотіли пускати назад на поле
Леонардо Бонуччі радіє виходу в фінал Євро-2020
Леонардо Бонуччі радіє виходу в фінал Євро-2020 / Фото: Reuters

Кумедний випадок стався під час матчу Італія – Іспанія в півфіналі Євро-2020. Італійська команда вирвала перемогу в серії пенальті, після чого футболісти відправилися святкувати до вболівальників. Відео голів та огляд матчу Італія – Іспанія є на нашому сайті.

Читайте також: Поцілунки і тролінг Англії: яскраві фото фанатів матчу Італія – Іспанія на Євро-2020

Леонардо Бонуччі підбіг до трибуни і емоційно вигукнув у бік уболівальників. У цей момент один з фанатів зірвався зі свого місця і побіг до гравця, але був зупинений стюардами. А інший стюард, не розібравшись в ситуації, почав ловити самого Бонуччі. Погляд італійця в цей момент безцінний.

У фіналі Євро-2020 Італія зустрінеться з переможцем пари Англія – Данія. Цей поєдинок пройде сьогодні на "Вемблі", початок – 22:00.

Також ми писали, що найнижчого футболіста Євро підсадили, щоб він зміг дати запотиличник партнеру. В хорошому колективі головне – підтримка. Ось і в збірній Італії не обділили Лоренцо Інсіньє і допомогли зробити запотиличник Доннаруммі.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
1:1
Відео Про матч
Середа, 7 липня
22:00
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