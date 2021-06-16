Рюдігер вкусив Погба на Євро-2020: відео та реакція

У футболі з'явився новий Ганнібал Лектер – німецький захисник Челсі Рюдігер. Дивно, але за свій укус півзахисника французів Погба він не отримав навіть гірчичника

Рюдігер кусає Погба на Євро-2020 / Фото: скриншот

Перший зубастий скандал на Євро-2020. На 45-й хвилині матчу Німеччина Франція 0:1 в Мюнхені захисник німців Антоніо Рюдігер ззаду вкусив за спину півзахисника французів Поля Погба, який в цей момент скривився від болю.

При цьому іспанський арбітр Карлос дель Серро навіть не показав Рюдігеру жовту картку, хоча той заслуговував і зовсім на червону.

Дивіться, як Рюдігер вкусив Погба

Що цікаво, перед матчем з Францією німецький захисник Челсі Рюдігер сказав: "Ми повинні грати трохи брудно, не завжди бути хорошими". Але тоді навряд чи хтось міг подумати, що німець стане "новим Ганнібалом Лектером в футболі" – слідом за уругвайцем Луїсом Суаресом.

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Проте, як не дивно, після фінального свистка Рюдігер і Погба обмінялися відкритими обіймами, немов нічого під час матчу і не сталося.

"Я думаю, це було більше схоже на клювання, а не на укус. Безглуздий учинок", – прокоментував інцидент знаменитий в минулому ірландський футболіст Рой Кін, слова якого наводить Evening Standard

Огляд матчу Німеччина – Франція (0:1)