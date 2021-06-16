Рюдігер вкусив Погба на Євро-2020: відео та реакція

Перший зубастий скандал на Євро-2020. На 45-й хвилині матчу Німеччина Франція 0:1 в Мюнхені захисник німців Антоніо Рюдігер ззаду вкусив за спину півзахисника французів Поля Погба, який в цей момент скривився від болю.
При цьому іспанський арбітр Карлос дель Серро навіть не показав Рюдігеру жовту картку, хоча той заслуговував і зовсім на червону.
Дивіться, як Рюдігер вкусив Погба
Що цікаво, перед матчем з Францією німецький захисник Челсі Рюдігер сказав: "Ми повинні грати трохи брудно, не завжди бути хорошими". Але тоді навряд чи хтось міг подумати, що німець стане "новим Ганнібалом Лектером в футболі" – слідом за уругвайцем Луїсом Суаресом.
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Проте, як не дивно, після фінального свистка Рюдігер і Погба обмінялися відкритими обіймами, немов нічого під час матчу і не сталося.
"Я думаю, це було більше схоже на клювання, а не на укус. Безглуздий учинок", – прокоментував інцидент знаменитий в минулому ірландський футболіст Рой Кін, слова якого наводить Evening Standard
Огляд матчу Німеччина – Франція (0:1)