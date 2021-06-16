16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Палкі красуні на трибунах матчу Франція – Німеччина: хто втішить Гуммельса і Ноєра

Олена Павлова Олена Павлова
16 червня, 01:32
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Дружини і подруги німецьких футболістів виглядали засмученими після поразки від Франції в стартовому турі на чемпіонаті Європи в Мюнхені
Дружини футболістів збірної Німеччини
Дружини футболістів збірної Німеччини / Фото: Reuters

Перший тур на Євро-2020 завершився битвою збірних Франції та Німеччини на "Альянц Арені" в Мюнхені. Але своя арена не допомогла Німеччині. Чемпіони світу-2014 програли останнім переможцям мундіалю французам 0:1 перед цілим натовпом красунь. Адже дружини футболістів Німеччини прийшли підтримати своїх коханих.

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Дружину воротаря збірної Німеччини Мануеля Ноєра Ніну Вайс і її групу підтримки легко було впізнати за червоними футболками з номером 1.

Цифра 4 красувалася на білій футболці дружини Маттіаса Гінтера Христини Рафаелли. Перед ЧС-2018 красу і сексуальність дівчини відзначив журнал Playboy – редакція назвала її найкрасивішою серед супутниць футболістів збірної Німеччини.

У компанії подруг позувала дружина Матса Гуммельса Кеті Гуммельс. Пара разом з 2007 року! І дівчині доведеться втішати коханого після прикрого автогола в свої ворота.

Подругу Джошуа Кімміха звуть Ліна Майер, вона родом з курортного німецького міста Бад-Бевензен і підтримує футболіста з 2013 року.

Лероя Сані після поєдинку втішала давня кохана Кендіс Брук, яку називають двійником американської співачки Ріанни.

Раніше ми повідомляли, що Кріштіану обігнав Платіні в списку найкращих бомбардирів Євро, оформивши дубль в матчі з Угорщиною.

Вийшовши з перших хвилин матчу, Роналду став першим в історії Євро, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи.

Дивіться огляд матчу Франція – Німеччина

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
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Четвер, 17 червня
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