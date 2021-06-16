Палкі красуні на трибунах матчу Франція – Німеччина: хто втішить Гуммельса і Ноєра

Дружини і подруги німецьких футболістів виглядали засмученими після поразки від Франції в стартовому турі на чемпіонаті Європи в Мюнхені

Дружини футболістів збірної Німеччини / Фото: Reuters

Перший тур на Євро-2020 завершився битвою збірних Франції та Німеччини на "Альянц Арені" в Мюнхені. Але своя арена не допомогла Німеччині. Чемпіони світу-2014 програли останнім переможцям мундіалю французам 0:1 перед цілим натовпом красунь. Адже дружини футболістів Німеччини прийшли підтримати своїх коханих.

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Дружину воротаря збірної Німеччини Мануеля Ноєра Ніну Вайс і її групу підтримки легко було впізнати за червоними футболками з номером 1.

Цифра 4 красувалася на білій футболці дружини Маттіаса Гінтера Христини Рафаелли. Перед ЧС-2018 красу і сексуальність дівчини відзначив журнал Playboy – редакція назвала її найкрасивішою серед супутниць футболістів збірної Німеччини.

У компанії подруг позувала дружина Матса Гуммельса Кеті Гуммельс. Пара разом з 2007 року! І дівчині доведеться втішати коханого після прикрого автогола в свої ворота.

Подругу Джошуа Кімміха звуть Ліна Майер, вона родом з курортного німецького міста Бад-Бевензен і підтримує футболіста з 2013 року.

Лероя Сані після поєдинку втішала давня кохана Кендіс Брук, яку називають двійником американської співачки Ріанни.

Раніше ми повідомляли, що Кріштіану обігнав Платіні в списку найкращих бомбардирів Євро, оформивши дубль в матчі з Угорщиною.

Вийшовши з перших хвилин матчу, Роналду став першим в історії Євро, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи.

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