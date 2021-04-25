Відео з роздягальні Динамо: Попов жбурнув пляшку, а Мірча помстився

"Гуляйте!" – закликав футболістів президент Динамо Ігор Суркіс, і гравці почали бурхливо відзначати перше за п'ять років чемпіонство столичного клубу

Денис Попов / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо оприлюднило відео з роздягальні команди після перемоги над Інгульцем 5:0 і завоювання киянами першого за п'ять років чемпіонського титулу.

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Президент Динамо Ігор Суркіс, вітаючи футболістів, закликав їх в останніх матчах сезону показати такий же чемпіонський футбол, як з Інгульцем.

"Вони знають", – сказав при цьому Мірча Луческу

Після цього Суркіс зробив ще одну заяву: "Гуляємо! Святкуємо!"

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І гравці Динамо відразу перейшли до справи. Особливо активним був Денис Попов, що взявся обливати шампанським гравців і Мірчу, а коли ігристе в пляшці закінчилося, Денис жбурнув її на підлогу.

"Ей, спокійно, брате!" – звернувся в цю мить до Попова Вербіч

Потім гравці Динамо підхопили Мірчу Луческу і шість разів підкинули його до стелі, головний удар на себе в цьому процесі взяли могутні Бущан і Бойко. Паралельно Жерсон Родрігес шість разів підняв над головою чемпіонський кубок.

Після цього Мірчу продовжили обливати шампанським до такої міри, що він промок до нитки.

"Ну я вам покажу", – пригрозив пальцем футболістам Луческу

І за хвилину Мірча повернувся з пляшкою ігристого і взявся "мстити" підопічним, вже їх "окроплюючи" шампанським.

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Раніше Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу. За словами президента Динамо, після здобутого чемпіонства 75-річний румунський тренер залишиться в київському клубі, "щоб замахнутися на щось в Європі".

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