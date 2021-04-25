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Відео з роздягальні Динамо: Попов жбурнув пляшку, а Мірча помстився

25 квітня, 22:23

Олег Люлька Олег Люлька

"Гуляйте!" – закликав футболістів президент Динамо Ігор Суркіс, і гравці почали бурхливо відзначати перше за п'ять років чемпіонство столичного клубу

Денис Попов

Денис Попов / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо оприлюднило відео з роздягальні команди після перемоги над Інгульцем 5:0 і завоювання киянами першого за п'ять років чемпіонського титулу.

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Президент Динамо Ігор Суркіс, вітаючи футболістів, закликав їх в останніх матчах сезону показати такий же чемпіонський футбол, як з Інгульцем.

"Вони знають", – сказав при цьому Мірча Луческу

Після цього Суркіс зробив ще одну заяву: "Гуляємо! Святкуємо!"

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І гравці Динамо відразу перейшли до справи. Особливо активним був Денис Попов, що взявся обливати шампанським гравців і Мірчу, а коли ігристе в пляшці закінчилося, Денис жбурнув її на підлогу.

"Ей, спокійно, брате!" – звернувся в цю мить до Попова Вербіч

Потім гравці Динамо підхопили Мірчу Луческу і шість разів підкинули його до стелі, головний удар на себе в цьому процесі взяли могутні Бущан і Бойко. Паралельно Жерсон Родрігес шість разів підняв над головою чемпіонський кубок.

Після цього Мірчу продовжили обливати шампанським до такої міри, що він промок до нитки.

"Ну я вам покажу", – пригрозив пальцем футболістам Луческу

І за хвилину Мірча повернувся з пляшкою ігристого і взявся "мстити" підопічним, вже їх "окроплюючи" шампанським.

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Раніше Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу. За словами президента Динамо, після здобутого чемпіонства 75-річний румунський тренер залишиться в київському клубі, "щоб замахнутися на щось в Європі".

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забиті 51
Пропущені 14
Різниця 37
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забиті 44
Пропущені 18
Різниця 26
Результати останніх матчів: П П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
22
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5
5
39
19
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Забиті 39
Пропущені 19
Різниця 20
Результати останніх матчів: В П В В П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забиті 31
Пропущені 31
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забиті 21
Пропущені 47
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
23
3
11
9
20
35
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20
Забиті 20
Пропущені 35
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
12
РухРухРух
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Забиті 20
Пропущені 36
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
22
5
3
14
25
40
-15
18
Забиті 25
Пропущені 40
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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чемпіонат України Динамо Київ

Джерела: Офіційний сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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