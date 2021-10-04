Мирне дербі Динамо і Шахтаря, провал у Харкові. Суддівський розбір 10-го туру УПЛ

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі проаналізував суддівські рішення в матчах десятого туру чемпіонату України

Михайло Метревелі розібрав суддівство в 10-му турі УПЛ

Експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі спеціально для Segodnya.ua продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі, всі спірні моменти 10-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайло Метревелі:

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Головною подією 10-го туру став матч наших грандів – Шахтаря і Динамо. Всупереч побоюванням, молодий арбітр Олександр Шандор, якому довірили обслуговувати цей матч, повністю впорався зі своїм завданням і уникнув будь-яких істотних помилок. В цілому всі арбітри відпрацювали на рівні й не припустилися серйозних промахів. Загальну статистику трохи зіпсував лише Віталій Романов, якого підвів його асистент на бічній лінії, який не побачив гру руками за межами штрафного від воротаря Миная. Тож закарпатці уникли заслуженого вилучення. Хоча здобути позитивний результат ця суддівська помилка їм все одно не допомогла.

МАРІУПОЛЬ – РУХ

Арбітр – Олексій Деревінський. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. VAR на матчі не працював. У матчі не було епізодів, які потребують детального аналізу.

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Оцінка: 8/10

КОЛОС – ЧОРНОМОРЕЦЬ

Арбітр – Ярослав Козик. Матч для арбітражу був порівняно легкий. Команди намагалися не фолити і грати коректно. VAR на матчі не працював. Головні для арбітражу були три епізоди.

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Ярослав Козик / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

▶ ️ На 39-й хвилині Задоя відмахнувся від Цітаїшвілі. Арбітр не помітив епізод і дав продовжити гру. Це помилка. Гравець Колоса за свої дії мав отримати жовту картку.

▶ ️На 84-й хвилині Цітаїшвілі впав у штрафному після боротьби з Ільїним. Арбітр дав продовжити гру. Епізод складний, але арбітр прийняв швидше правильне рішення.

Гравець Колоса явно прихоплював свого суперника за руку, але навряд чи цього було досить, щоб звалити його з ніг. Тож Цітаїшвілі "домалював" епізод, але арбітр на хитрощі не купився.

▶ ️ На 88-й хвилині Брагар упав у штрафному після боротьби з Чорноморцем. Арбітр зафіксував симуляцію і показав гравцеві Чорноморця жовту картку.

Це слушне рішення. Брагар відразу впав, щойно відчув руку захисника у себе на плечі.

Оцінка: 8/10

ЛЬВІВ – ДНІПРО-1

Арбітр – Віктор Копієвський. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. На матчі працював VAR. Не було епізодів, які потребують детального аналізу.

Віктор Копієвський / Фото: Dynamo.kiev.ua

Оцінка: 8/10

ВОРСКЛА – ІНГУЛЕЦЬ

Арбітр – Сергій Бойко. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Одна з команд багато фолила, і було кілька спірних епізодів. VAR на матчі не працював. Визначними для арбітражу були два епізоди.

Сергій Бойко

▶ ️ На 1-й хвилині Кане впав у штрафному після спроби Бартуловича відібрати м'яч. Арбітр дав продовжити гру. Це правильно.

Бартулович зіграв жорстко, але в межах правил. Це була силова боротьба корпус в корпус, в якій гравець Інгульця не перейшов межі дозволеного.

▶ ️ На 27-й хвилині Сітало бив по воротах і м'яч у штрафному вдарив у руку Пуцліну. Арбітр дав продовжити гру. Це правильне рішення.

М'яч дійсно влучив гравцеві Ворскли в руку, але вона була в природному положенні, і відстань до м'яча була мінімальною. Це випадкове потрапляння, а не гра рукою.

Оцінка: 8/10

ВЕРЕС – ОЛЕКСАНДРІЯ

Арбітр – Євген Арановський. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Було багато боротьби і фолів. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

Рефері Євген Арановський

▶ ️На 70-й хвилині Гринь упав на лінії штрафного після того, як Полулях відібрав м'яч. Арбітр дав продовжити гру. Це слушне рішення. Гравець Вереса чітко зіграв у м'яч, і потім через його ногу перечепився Гринь.

Оцінка: 8/10

ЗОРЯ – ДЕСНА

Арбітр – Андрій Коваленко. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Одна з команд багато фолила, і було кілька спірних моментів. На матчі працював VAR. Головними для арбітражу були три епізоди.

▶ ️ На 5-й хвилині Громов вибіг сам на сам з Литовкою і впав у штрафному після його підкату. Арбітр зафіксував порушення.

Також суддя показав Литовці жовту картку і призначив пенальті у ворота Десни. Це правильне рішення. Воротар чернігівців не зіграв у м'яч і врізався в ногу супернику.

▶ ️На 69-й хвилині Громов забив гол. Арбітр узяв довгу паузу на консультацію з VAR-асистентом, після якої зарахував взяття воріт. Це правильне рішення. Арбітри розглядали можливий активний офсайд у Аллах'яра.

Іранець дійсно був в офсайді, але він не заважав воротареві реагувати на удар і не перебував на лінії польоту м'яча. Отже, офсайд був пасивний, і гол був забитий чисто.

▶ ️ На 86-й хвилині Аллах'яр у штрафному намагався прокинути м'яч собі на хід, після чого сигналізував, що м'яч вцілив у руку Маслову. Арбітр вислухав підказку від VAR-асистента і дав продовжити гру.

Це слушне рішення. М'яч більше потрапив гравцеві Десни в живіт. До того ж рука була в природному положенні, і відстань до м'яча була мінімальною.

Оцінка: 8/10

МЕТАЛІСТ-1925 – МИНАЙ

Арбітр – Віталій Романов. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди не дуже багато фолили, але були спірні епізоди. VAR на матчі не працював. Визначними для арбітражу були три епізоди.

Арбітр Віталій Романов / Фото: Facebook

▶ ️ На 8-й хвилині Кучер, перериваючи закид суперника, зіграв руками на лінії штрафного і вилетів з м'ячем за його межі. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка.

Повтори показали, що Кучер вилетів за межі штрафного з м'ячем у руках і лише потім викинув його в поле. Воротар Миная мав отримати червону картку, а Металіст-1925 – право на небезпечний штрафний.

▶ ️На 53-й хвилині Коваленко впав у штрафному після підкату від Ченбая. Арбітр зафіксував симуляцію і показав Коваленку жовту картку.

Це правильно. Гравець Металіста-1925 котився паралельно і навіть не перетинав лінію руху Коваленка. Той падав зі своєї ініціативи.

▶ ️ На 70-й хвилині Ременюк упав у штрафному після боротьби з Месхі. Арбітр зафіксував порушення і поставив пенальті в ворота Миная. Це правильне рішення. Гравець Миная вдарив суперника ззаду по нозі.

Оцінка: 7/10

ДИНАМО – ШАХТАР

Арбітр – Олександр Шандор. Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди багато фолили. На матчі працював VAR. Епізодів, які потребують детального аналізу, не було.

Оцінка: 8/10

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