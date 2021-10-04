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Босния и Герцеговина --
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Мариуполь --
Металлист 1925 --
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Мирное дерби Динамо и Шахтера, провал в Харькове. Судейский разбор 10-го тура УПЛ

Михаил Метревели Михаил Метревели эксперт каналов "Футбол 1/2/3"
4 октября, 20:10
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Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах десятого тура чемпионата Украины
Михаил Метревели разобрал судейство в 10-м туре УПЛ
Михаил Метревели разобрал судейство в 10-м туре УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи, все спорные моменты 10-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаил Метревели:

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Главным событием 10-го тура стал матч наших грандов – Шахтера и Динамо. Вопреки опасениям, молодой арбитр Александр Шандор, которому доверили обслуживать этот матч, полностью справился со своей задачей и избежал каких-либо существенных ошибок.

В целом все арбитры отработали на уровне и не допустили серьезных промахов. Общую статистику слегка подпортил лишь Виталий Романов, которого подвел его ассистент на боковой линии, не увидевший игру руками за пределами штрафной от вратаря Миная.

Так что закарпатцы избежали заслуженного удаления. Хотя добыть положительный результат эта судейская оплошность им все равно не помогла.

МАРИУПОЛЬ – РУХ

Арбитр – Алексей Деревинский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. В матче не было эпизодов, требующих детального анализа.

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Оценка: 8/10

КОЛОС – ЧЕРНОМОРЕЦ

Арбитр – Ярослав Козык. Матч для арбитража был сравнительно легкий. Команды старались не фолить и играть корректно. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

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Ярослав Козык
Ярослав Козык / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

▶️ На 39-й минуте Задоя отмахнулся от Цитаишвили. Арбитр не заметил эпизод и дал продолжить игру. Это ошибка. Игрок Колоса за свои действия должен был получить желтую карточку.

▶️На 84-й минуте Цитаишвили упал в штрафной после борьбы с Ильиным. Арбитр дал продолжить игру. Эпизод сложный, но арбитр принял скорее верное решение.

Игрок Колоса явно прихватывал своего соперника за руку, но вряд ли этого было достаточно, чтобы свалить его с ног. Так что Цитаишвили "дорисовывал" эпизод, но арбитр на хитрость не купился.

▶️ На 88-й минуте Брагару упал в штрафной после борьбы с Черноморцем. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал игроку Черноморца желтую карточку.

Это верное решение. Брагару сразу упал, как только почувствовал руку защитника у себя на плече.

Оценка: 8/10

ЛЬВОВ – ДНЕПР-1

Арбитр – Виктор Копиевский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. На матче работал VAR. Не было эпизодов, требующих детального анализа.

Виктор Копиевский
Виктор Копиевский / Фото: Dynamo.kiev.ua

Оценка: 8/10

ВОРСКЛА – ИНГУЛЕЦ

Арбитр – Сергей Бойко. Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд много фолила, и был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

Сергей Бойко
Сергей Бойко

▶️ На 1-й минуте Кане упал в штрафной после попытки Бартуловича отобрать мяч. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение.

Бартулович сыграл жестко, но в рамках правил. Это была силовая борьба корпус в корпус, в которой игрок Ингульца не перешел границы допустимого.

▶️ На 27-й минуте Ситало бил по воротам и мяч в штрафной попал в руку Пуцлину. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение.

Мяч действительно попал игроку Ворсклы в руку, но она находилась в естественном положении, и расстояние до мяча было минимальным. Это случайное попадание, а не игра рукой.

Оценка: 8/10

ВЕРЕС – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Евгений Арановский. Для арбитража матч был средней тяжести. Было много борьбы и фолов. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

Рефери Евгений Арановский
Рефери Евгений Арановский

▶️На 70-й минуте Гринь упал на линии штрафной после того, как Полулях отобрал мяч. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Вереса четко сыграл в мяч, и потом через его ногу перецепился Гринь.

Оценка: 8/10

ЗАРЯ – ДЕСНА

Арбитр – Андрей Коваленко. Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд много фолила, и был ряд спорных моментов. На матче работал VAR. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

▶️ На 5-й минуте Громов выбежал один на один с Литовкой и упал в штрафной после его подката. Арбитр зафиксировал нарушение.

Также судья показал Литовке желтую карточку и назначил пенальти в ворота Десны. Это верное решение. Вратарь черниговцев не сыграл в мяч и врезался в ногу сопернику.

▶️На 69-й минуте Громов забил гол. Арбитр взял долгую паузу на консультацию с VAR-ассистентом, после которой засчитал взятие ворот. Это верное решение. Арбитры рассматривали возможный активный офсайд у Аллахьяра.

Иранец действительно был в офсайде, но он не мешал вратарю реагировать на удар и не находился на линии полета мяча. Так что офсайд был пассивным, и гол был забит чисто.

▶️ На 86-й минуте Аллахьяр в штрафной пытался пробросить мяч себе на ход, после чего сигнализировал, что мяч попал в руку Маслову. Арбитр выслушал подсказку от VAR-ассистента и дал продолжить игру.

Это верное решение. Мяч больше попал игроку Десны в живот. К тому же рука была в естественном положении, и расстояние до мяча был минимальным.

Оценка: 8/10

МЕТАЛЛИСТ-1925 – МИНАЙ

Арбитр – Виталий Романов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды не очень много фолили, но был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

Арбитр Виталий Романов
Арбитр Виталий Романов / Фото: Facebook

▶️ На 8-й минуте Кучер, прерывая заброс соперника, сыграл руками на линии штрафной и вылетел с мячом за ее пределы. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка.

Повторы показали, что Кучер вылетел за пределы штрафной с мячом в руках и лишь потом выбросил его в поле. Вратарь Миная должен был получить красную карточку, а Металлист-1925 – право на опасный штрафной.

▶️На 53-й минуте Коваленко упал в штрафной после подката от Ченбая. Арбитр зафиксировал симуляцию и показал Коваленко желтую карточку.

Это верное решение. Игрок Металлиста-1925 катился параллельно и даже не пересекал линию движения Коваленко. Тот падал по своей инициативе.

▶️ На 70-й минуте Ременюк упал в штрафной после борьбы с Месхи. Арбитр зафиксировал нарушение и поставил пенальти в ворота Миная. Это верное решение. Игрок Миная ударил соперника сзади по ноге.

Оценка: 7/10

ДИНАМО – ШАХТЕР

Арбитр – Александр Шандор. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. На матче работал VAR. Эпизодов, требующих детального анализа, не было.

Оценка: 8/10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
10
8
2
0
25
2
23
26
Забитые 25
Пропущеные 2
Разница 23
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
10
7
2
1
23
5
18
23
Забитые 23
Пропущеные 5
Разница 18
Результаты последних матчей: Н В В В Н
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В Н П
4
Заря Заря Зар
10
6
2
2
22
9
13
20
Забитые 22
Пропущеные 9
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В П В
6
Александрия Александрия Але
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
7
Десна Десна Дес
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забитые 13
Пропущеные 16
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забитые 9
Пропущеные 13
Разница -4
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П В В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П В П П
12
Ингулец Ингулец Инг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые 9
Пропущеные 18
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
Львов Львов Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые 6
Пропущеные 15
Разница -9
Результаты последних матчей: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П Н Н
15
Черноморец Черноморец Чер
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые 11
Пропущеные 24
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П В П

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
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