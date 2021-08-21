Дніпро-1 – Рух: відео голів та огляд матчу УПЛ

Господарі поля зробили результат матчу в першому таймі. Всі старання львівської команди забити бодай гол престижу не увінчалися успіхом
Герои матча Днепр-1 Рух: Игнатенко и Назаренко / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
Суботній матч 5-го туру чемпіонату України між Дніпром-1 і Рухом пройшов за переваги дніпровської команди.
Команда Леоніда Кучука так нічого і не змогла запропонувати господарям поля, завдавши всього лише один удар у площину воріт за весь матч.
Читайте також: Розклад і результати 5-го туру чемпіонату України з футболу
Обидва голи Дніпро-1 забив в середині першого тайму.
Першим відзначився Данило Ігнатенко, який дальнім ударом з-за меж штрафної відправив м'яч у "дев'ятку".
А через кілька хвилин
Олександр Назаренко продемонстрував індивідуальну майстерність. Він пройшов з м'ячем від центра поля, обіграв кількох захисників на своєму шляху і пробив точно в кут воріт Паньківа. Українська Прем'єр-ліга. 5 тур. Дніпро-1 – Рух – 2: 0. Голи: Ігнатенко (27), Назаренко (35). Дніпро-1: Кожокару, Лучкевич (Логінов, 79), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек, Ігнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбик. Рух: Паньків, Мисик, Дідик, Білий, Роман (Кузик, 73), Карасюк, Федорчук, Оріховський (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартинюк, 62), Борячук. ОГЛЯД МАТЧУ ДНІПРО-1 – РУХ (2: 0) VIDEO ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
1
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті
11
Пропущені
3
Різниця
8
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
2
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті
9
Пропущені
2
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
3
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті
11
Пропущені
4
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
Н
4
4
3
1
0
9
2
7
10
Забиті
9
Пропущені
2
Різниця
7
Результати останніх матчів:
Н
В
В
В
5
5
3
1
1
10
5
5
10
Забиті
10
Пропущені
5
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
Н
6
4
2
1
1
4
3
1
7
Забиті
4
Пропущені
3
Різниця
1
Результати останніх матчів:
Н
В
П
В
7
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
В
8
3
1
2
0
2
1
1
5
Забиті
2
Пропущені
1
Різниця
1
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
9
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті
3
Пропущені
7
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
Н
10
4
1
1
2
7
5
2
4
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
11
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті
2
Пропущені
4
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
Н
П
В
12
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті
4
Пропущені
8
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
П
13
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забиті
5
Пропущені
14
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
П
14
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забиті
3
Пропущені
9
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
15
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
16
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забиті
3
Пропущені
10
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
Н
П
П
П