Дніпро-1 – Рух: відео голів та огляд матчу УПЛ

Господарі поля зробили результат матчу в першому таймі. Всі старання львівської команди забити бодай гол престижу не увінчалися успіхом

Герои матча Днепр-1 Рух: Игнатенко и Назаренко / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Суботній матч 5-го туру чемпіонату України між Дніпром-1 і Рухом пройшов за переваги дніпровської команди.

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Команда Леоніда Кучука так нічого і не змогла запропонувати господарям поля, завдавши всього лише один удар у площину воріт за весь матч.

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Обидва голи Дніпро-1 забив в середині першого тайму. Першим відзначився Данило Ігнатенко, який дальнім ударом з-за меж штрафної відправив м'яч у "дев'ятку".

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А через кілька хвилин Олександр Назаренко продемонстрував індивідуальну майстерність. Він пройшов з м'ячем від центра поля, обіграв кількох захисників на своєму шляху і пробив точно в кут воріт Паньківа.

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур.

Дніпро-1 – Рух – 2: 0.

Голи: Ігнатенко (27), Назаренко (35).

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Дніпро-1: Кожокару, Лучкевич (Логінов, 79), Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек, Ігнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбик.

Рух: Паньків, Мисик, Дідик, Білий, Роман (Кузик, 73), Карасюк, Федорчук, Оріховський (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартинюк, 62), Борячук.

ОГЛЯД МАТЧУ ДНІПРО-1 – РУХ (2: 0)

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