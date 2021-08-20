Розклад і результати 5-го туру чемпіонату України з футболу

Шахтар грає проти Чорноморця, сформованого з футболістів і тренерів Динамо, а команда Мірчі Луческу в головному матчі туру приймає несподіваного лідера Десну
Динамо vs Десна / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
П'ятий тур чемпіонату України розтягнутий на чотири дні – з 20 по 23 серпня. До вашої уваги – розклад матчів, котирування букмекерів, оновлювані результати ігор та турнірна таблиця Прем'єр-ліги.
Читайте також: Такої реакції Луческу не чекали: Мірча повернувся в роздягальню Динамо
П'ятниця, 20 серпня
19:30 Ворскла – Металіст 1925
Котирування: 1.65 – 3.85 – 5.30
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV
Субота, 21 серпня
17:00 Верес – Минай
Котирування: 2.11 – 3.40 – 3.50
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV
19:30 Чорноморець – Шахтар
Котирування: 15.50 – 6.20 – 1.21
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV
19:30 Дніпро-1 – Рух
Котирування: 1.68 – 3.95 – 4.90
Де дивитись: УНІАН, OLL.TV
Неділя, 22 серпня
17:00 Маріуполь – Зоря
Котирування: 6.10 – 4.40 – 1.52
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV
19:30 Колос – Олександрія
Котирування: 2.18 – 2.99 – 3.85
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV
21:30 Динамо – Десна
Котирування: 1.41 – 4.85 – 7.40
Де дивитись: 2+2, OLL.TV
Понеділок, 23 серпня
19:30 Львів – Інгулець
Котирування: 2.31 – 3.40 – 3.05
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV
1
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті
9
Пропущені
2
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
2
4
3
1
0
9
2
7
10
Забиті
9
Пропущені
2
Різниця
7
Результати останніх матчів:
Н
В
В
В
3
4
3
0
1
8
3
5
9
Забиті
8
Пропущені
3
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
4
4
2
2
0
9
4
5
8
Забиті
9
Пропущені
4
Різниця
5
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
5
4
2
1
1
8
5
3
7
Забиті
8
Пропущені
5
Різниця
3
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
6
4
2
1
1
4
3
1
7
Забиті
4
Пропущені
3
Різниця
1
Результати останніх матчів:
Н
В
П
В
7
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забиті
5
Пропущені
6
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
В
П
В
8
3
1
2
0
2
1
1
5
Забиті
2
Пропущені
1
Різниця
1
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
9
4
1
1
2
7
5
2
4
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
10
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забиті
2
Пропущені
3
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
Н
П
В
11
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забиті
4
Пропущені
6
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
В
П
П
12
4
1
0
3
5
11
-6
3
Забиті
5
Пропущені
11
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
13
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забиті
2
Пропущені
7
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
14
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забиті
3
Пропущені
9
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
15
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
16
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забиті
3
Пропущені
10
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
Н
П
П
П
Дивіться, як у попередньому турі Динамо зіграло 1:1 з Інгульцем