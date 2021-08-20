20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Розклад і результати 5-го туру чемпіонату України з футболу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 серпня, 13:00
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Шахтар грає проти Чорноморця, сформованого з футболістів і тренерів Динамо, а команда Мірчі Луческу в головному матчі туру приймає несподіваного лідера Десну
Динамо vs Десна
Динамо vs Десна / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

П'ятий тур чемпіонату України розтягнутий на чотири дні – з 20 по 23 серпня. До вашої уваги – розклад матчів, котирування букмекерів, оновлювані результати ігор та турнірна таблиця Прем'єр-ліги.

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Читайте також: Такої реакції Луческу не чекали: Мірча повернувся в роздягальню Динамо

П'ятниця, 20 серпня

19:30 Ворскла – Металіст 1925
Котирування: 1.65 – 3.85 – 5.30
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

Субота, 21 серпня

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17:00 Верес – Минай
Котирування: 2.11 – 3.40 – 3.50
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Чорноморець – Шахтар
Котирування: 15.50 – 6.20 – 1.21
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Дніпро-1 – Рух
Котирування: 1.68 – 3.95 – 4.90
Де дивитись: УНІАН, OLL.TV

Неділя, 22 серпня

17:00 Маріуполь – Зоря
Котирування: 6.10 – 4.40 – 1.52
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

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19:30 Колос – Олександрія
Котирування: 2.18 – 2.99 – 3.85
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

21:30 Динамо – Десна
Котирування: 1.41 – 4.85 – 7.40
Де дивитись: 2+2, OLL.TV

Понеділок, 23 серпня

19:30 Львів – Інгулець
Котирування: 2.31 – 3.40 – 3.05
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Десна Десна Дес
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В В
2
Динамо Динамо Дин
4
3
1
0
9
2
7
10
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В В
3
Шахтар Шахтар Шах
4
3
0
1
8
3
5
9
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В
4
Ворскла Ворскла Вор
4
2
2
0
9
4
5
8
Забиті 9
Пропущені 4
Різниця 5
Результати останніх матчів: Н В В Н
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
4
2
1
1
8
5
3
7
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
4
2
1
1
4
3
1
7
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В П В
7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забиті 5
Пропущені 6
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П В
8
Колос Колос Кол
3
1
2
0
2
1
1
5
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В Н
9
Зоря Зоря Зор
4
1
1
2
7
5
2
4
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н П В П
10
Минай Минай Мин
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П В
11
Рух Рух Рух
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н В П П
12
Чорноморець Чорноморець Чор
4
1
0
3
5
11
-6
3
Забиті 5
Пропущені 11
Різниця -6
Результати останніх матчів: В П П П
13
Верес Верес Вер
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П Н
14
Львів Львів Льв
4
0
2
2
3
9
-6
2
Забиті 3
Пропущені 9
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П Н
15
Маріуполь Маріуполь Мар
4
0
1
3
5
8
-3
1
Забиті 5
Пропущені 8
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П П Н
16
Інгулець Інгулець Інг
4
0
1
3
3
10
-7
1
Забиті 3
Пропущені 10
Різниця -7
Результати останніх матчів: Н П П П

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Дивіться, як у попередньому турі Динамо зіграло 1:1 з Інгульцем

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Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
4
9:2
10
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
4
3:10
1
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