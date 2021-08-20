Розклад і результати 5-го туру чемпіонату України з футболу

Шахтар грає проти Чорноморця, сформованого з футболістів і тренерів Динамо, а команда Мірчі Луческу в головному матчі туру приймає несподіваного лідера Десну

Динамо vs Десна / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

П'ятий тур чемпіонату України розтягнутий на чотири дні – з 20 по 23 серпня. До вашої уваги – розклад матчів, котирування букмекерів, оновлювані результати ігор та турнірна таблиця Прем'єр-ліги.

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П'ятниця, 20 серпня

19:30 Ворскла – Металіст 1925

Котирування: 1.65 – 3.85 – 5.30

Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

Субота, 21 серпня

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17:00 Верес – Минай

Котирування: 2.11 – 3.40 – 3.50

Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Чорноморець – Шахтар

Котирування: 15.50 – 6.20 – 1.21

Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

19:30 Дніпро-1 – Рух

Котирування: 1.68 – 3.95 – 4.90

Де дивитись: УНІАН, OLL.TV

Неділя, 22 серпня

17:00 Маріуполь – Зоря

Котирування: 6.10 – 4.40 – 1.52

Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

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19:30 Колос – Олександрія

Котирування: 2.18 – 2.99 – 3.85

Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV

21:30 Динамо – Десна

Котирування: 1.41 – 4.85 – 7.40

Де дивитись: 2+2, OLL.TV

Понеділок, 23 серпня

19:30 Львів – Інгулець

Котирування: 2.31 – 3.40 – 3.05

Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Десна Дес 4 4 0 0 9 2 7 12 Забиті 9 Пропущені 2 Різниця 7 Результати останніх матчів: В В В В 2 Динамо Дин 4 3 1 0 9 2 7 10 Забиті 9 Пропущені 2 Різниця 7 Результати останніх матчів: Н В В В 3 Шахтар Шах 4 3 0 1 8 3 5 9 Забиті 8 Пропущені 3 Різниця 5 Результати останніх матчів: В П В В 4 Ворскла Вор 4 2 2 0 9 4 5 8 Забиті 9 Пропущені 4 Різниця 5 Результати останніх матчів: Н В В Н 5 Дніпро-1 Дні 4 2 1 1 8 5 3 7 Забиті 8 Пропущені 5 Різниця 3 Результати останніх матчів: П В В Н 6 Олександрія Оле 4 2 1 1 4 3 1 7 Забиті 4 Пропущені 3 Різниця 1 Результати останніх матчів: Н В П В 7 Металіст 1925 Мет 4 2 0 2 5 6 -1 6 Забиті 5 Пропущені 6 Різниця -1 Результати останніх матчів: П В П В 8 Колос Кол 3 1 2 0 2 1 1 5 Забиті 2 Пропущені 1 Різниця 1 Результати останніх матчів: Н В Н 9 Зоря Зор 4 1 1 2 7 5 2 4 Забиті 7 Пропущені 5 Різниця 2 Результати останніх матчів: Н П В П 10 Минай Мин 3 1 1 1 2 3 -1 4 Забиті 2 Пропущені 3 Різниця -1 Результати останніх матчів: Н П В 11 Рух Рух 4 1 1 2 4 6 -2 4 Забиті 4 Пропущені 6 Різниця -2 Результати останніх матчів: Н В П П 12 Чорноморець Чор 4 1 0 3 5 11 -6 3 Забиті 5 Пропущені 11 Різниця -6 Результати останніх матчів: В П П П 13 Верес Вер 4 0 2 2 2 7 -5 2 Забиті 2 Пропущені 7 Різниця -5 Результати останніх матчів: Н П П Н 14 Львів Льв 4 0 2 2 3 9 -6 2 Забиті 3 Пропущені 9 Різниця -6 Результати останніх матчів: Н П П Н 15 Маріуполь Мар 4 0 1 3 5 8 -3 1 Забиті 5 Пропущені 8 Різниця -3 Результати останніх матчів: П П П Н 16 Інгулець Інг 4 0 1 3 3 10 -7 1 Забиті 3 Пропущені 10 Різниця -7 Результати останніх матчів: Н П П П

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Дивіться, як у попередньому турі Динамо зіграло 1:1 з Інгульцем