Днепр-1 – Рух: видео голов и обзор матча УПЛ

Хозяева поля сделали результат матча в первом тайме. Все старания львовской команды забить хотя бы гол престижа не увенчались успехом

Герои матча Днепр-1 Рух: Игнатенко и Назаренко / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Субботний матч 5-го тура чемпионата Украины между Днепром-1 и Рухом прошел при подавляющем преимуществе днепровской команды.

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Команда Леонида Кучука так ничего и не смогла предложить хозяевам поля, нанеся всего лишь один удар в створ ворот за весь матч.

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Оба гола Днепр-1 забил в средине первого тайма. Первым отличился Даниил Игнатенко, который дальним ударов из-за пределов штрафной отправил мяч в "девятку".

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А спустя несколько минут Александр Назаренко продемонстрировал индивидуальное мастерство. Он прошел с мячем от центра поля, обыграл нескольких защитников на своем пути и пробил точно в угол ворот Панькива.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

Днепр-1 – Рух – 2:0.

Голы: Игнатенко (27), Назаренко (35).

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Днепр-1: Кожокару, Лучкевич (Логинов, 79), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Игнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбык.

Рух: Панькив, Мысык, Дидык, Билый, Роман (Кузык, 73), Карасюк, Федорчук, Ориховский (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартынюк, 62), Борячук.

ОБЗОР МАТЧА ДНЕПР-1 – РУХ (2:0)

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