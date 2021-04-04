Динамо не програє в УПЛ десять матчів поспіль. Чи перерветься серія сьогодні?

Сьогодні в чемпіонаті України відбудеться матч Олександрія – Динамо. Гра розпочнеться о 19:30, а в очікуванні поєдинку пропонуємо послухати анонс і прогноз на поєдинок від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

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Олександрія – Динамо

УПЛ, 4 квітня, неділя, о 19:30, ТВ: канал "Футбол 1"

Команді Володимира Шарана не вистачає стабільності. Ймовірно, саме цим можна пояснити нічию з Дніпром-1 і несподівану поразку в дербі від Інгульця перед паузою ФІФА (0:1).

А ще Олександрії гостро не вистачало свого лідера і дуже креативного футболіста Кирила Ковальця, який не грав з кінця лютого через травму. Однак півзахисник відновився і рветься в бій, бажаючи допомогти своїм партнерам у матчі з лідером української Прем'єр-ліги.

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Поки ж олександрійці йдуть на сьомому місці і до зони Ліги Європи їм не вистачає чотирьох очок.

Динамо випереджає Шахтар на сім очок. У чемпіонаті вони не програють вже десять матчів, як раз таки після невдачі у зустрічі з гірниками на початку листопада.

З тих пір вони двічі розписували нічиї в поєдинках з Колосом (2:2) і Десною (1:1). В останніх чотирьох матчах були тільки перемоги, під роздачу потрапили ПФК Львів, Минай, Зоря і Рух, в останніх трьох – без пропущених голів.

Під час паузи ФІФА команда Луческу провела товариський матч з Динамо з Бухареста, перемігши 3:0. Вірогідно, Циганков, Вербич і Бесєдін вже зможуть допомогти партнерам.

ПРОГНОЗ. Кияни однозначні фаворити пари. Думаю, Динамо переможе і буде "тотал" більше 2,5 голів.

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