Десна принижує Чорноморець! Одеса невдало повертається в УПЛ (відео)

Команда Юрія Мороза більшу частину матчу грала в меншості і це дозволило Десні здобути комфортну перемогу

Десна громить вдома Чорноморець / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні в 1-му турі УПЛ відбулися ще три матчі. У першій грі дня Металіст-1925 зумів обіграти Рух і здобути першу перемогу в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Одним з вечірніх поєдинків була зустріч у Чернігові, де місцева Десна приймала новачка Чорноморець. Господарі постали в оновленому вигляді після відходу частини гравців влітку. Одесити ж робили ставку на орендованих у Динамо футболістів.

По суті, гру Чорноморцю зламало вилучення наприкінці першого тайму. Білошевський встиг назбирати два попередження і залишити в меншості свою команду ще до перерви.

Десна ж перечекала в першому таймі та взяла своє вже в другому. Три очки чернігівцям приніс Владислав Калитвинцев. Ексгравець Динамо спочатку вдало пробив у ближній кут воріт Кучерука з кута карного майданчика. А вже через п'ять хвилин вінгер вдало зловив м'яч на ногу на лінії та смачно пробив у правий від себе кут воріт гостей.

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Чорноморець намагався знайти шанси в контратаках і навіть підмалювати пенальті. Однак ані захисники господарів, ані суддя не дозволили гостям досягти успіху. А ось Десна довела рахунок до розгромного після того, як Завійському ніхто не завадив точно замкнути навіс Картушова.

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Команда Олександра Рябоконя здобуває перші три очки в новому чемпіонаті і тепер з почуттям виконаного обов'язку може готуватися до виїзду до Маріуполя. На Чорноморець ж очікує непроста битва з Дніпром-1.

Десна – Чорноморець 3:0

Голи: Калитвинцев, 51, 56, Завійський, 80.

Десна: Литовка – Сафронов (Жук, 71), Цимбалюк, Селін, Картушов – Тотовицький (Білих, 87), Завійський, Арвеладзе (Біловар, 87), Калитвинцев – Безбородько (Волошин, 81), Будківський (Шевцов, 81).

Чорноморець: Кучерук – Скорко, Михайленко, Мартиненко, Кузик – Білошевський, Вачіберадзе (Тлумак, 58) – Брагару (Ісаєнко, 82), Авагімян (Дубко, 43), Штогрін – Ванат (Бугай, 83).

Попередження : Селін, Калитвинцев – Білошевський, Авагімян, Ванат.

Вилучення: Білошевський.

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