Колишній футболіст Динамо поскаржився на дідівщину в Києві

Чемпіон України-2009 Олег Допілка розповів, як на початку свого перебування в столиці йому доводилося розповідати старшим віршики і бігати за їхньою вказівкою на ринок

Чемпіон України-2009 Олег Допілка / Фото: FootBoom

Колишній футболіст київського Динамо Олег Допілка, котрий в складі команди став чемпіоном України-2009, поскаржився на дідівщину, з якою зіткнувся в перший рік свого проживання в Києві.

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Відзначимо, що до потрапляння в академію Динамо уродженець Миколаївської області виступав за київський РВУФК.

"Важко було спочатку в Києві, дуже важко. По-перше, дідівщина. По-друге, немає умов – ні прання, ні харчування. О 22:00 світло вимкнули, ні телевізора, ні спілкування з рідними, мобільних телефонів – немає"

"Якою була дідівщина? Доводилося і віршики розповідати. На ринки ходити купувати печиво. Бувало, цеглу купували, хоча особисто я не купував. Приходить старший: "Купи цеглину", запитують: "Навіщо вона потрібна?", каже: "Ну купи", і купуєш. Мені тоді 13 років було", – навидить слова Допілки Профутбол

Наразі Олегу Допілці 35 років. Останніми роками захисник виступав за Минай, а нині є гравцем клубу другої ліги – ФК Ужгород.

Три роки тому в Ужгороді на футзальному турнірі Допілку побили фанати.