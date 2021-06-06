У Білорусі потонув нігерійський футболіст

Нападаючий Вітебська Кельвін Оденігбо загинув, потонувши в озері Біле біля села Новосілки Вітебського району.
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20-річний футболіст перейшов в білоруський клуб на правах оренди з команди Ракета, яка виступає в другому дивізіоні чемпіонату Нігерії. Про це повідомляє by.tribuna.com.
У цьому сезоні Оденігбо провів за Вітебськ 4 матчі у вищій лізі чемпіонату Білорусі, зробив одну гольову передачу.
Раніше в Італії футболіст помер під час матчу в пам'ять про його брата. Колишньому півзахисник Парми Джузеппе Перріно було всього 29 років.
Ми також повідомляли, що зірка футболу в 33 роки перестав дихати в будинку батьків. Останнім часом Хейес знаходився під постійним доглядом, оскільки страждав хронічним захворюванням печінки.
А в Україні помер багаторічний адміністратор Динамо і друг Лобановського.