У Білорусі потонув нігерійський футболіст

20-річний форвард Вітебська Кельвін Оденігбо потонув у озері Біле, в цьому сезоні він провів за клуб чотири матчі в чемпіонаті Білорусі

Оденігбо провів четири матчі за Вітебськ

Нападаючий Вітебська Кельвін Оденігбо загинув, потонувши в озері Біле біля села Новосілки Вітебського району.

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20-річний футболіст перейшов в білоруський клуб на правах оренди з команди Ракета, яка виступає в другому дивізіоні чемпіонату Нігерії. Про це повідомляє by.tribuna.com.

У цьому сезоні Оденігбо провів за Вітебськ 4 матчі у вищій лізі чемпіонату Білорусі, зробив одну гольову передачу.

Раніше в Італії футболіст помер під час матчу в пам'ять про його брата. Колишньому півзахисник Парми Джузеппе Перріно було всього 29 років.

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