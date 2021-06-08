Помер півфіналіст чемпіонату світу з футболу

Легенді корейського футболу було 49 років. З осені 2019-го колишній півзахисник Ю Сан Чхоль боровся з онкологічною хворобою

Корейський футболіст Ю Сан Чхоль / Фото: Getty Images

Колишній півзахисник збірної Кореї з футболу Ю Сан Чхоль помер у Сеулі на 50-му році життя від раку підшлункової залози, інформує телеканал KBS . Хвороба у нього була діагностована в жовтні 2019 року.

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Ю Сан Чхоль провів 122 матчі за національну команду, в яких забив 18 голів. У складі збірної Кореї він дійшов до півфіналу домашнього чемпіонату світу 2002 року. На цій стадії команда програла Німеччині з рахунком 0:1, а в матчі за третє місце Корея поступилася Туреччині (2:3).

Гол Ю Сан Чхоля на ЧС-2002 у ворота Польщі. Фото – Reuters

Крім того, Ю Сан Чхоль двічі був чемпіоном Кореї і двічі – Японії. Він завершив кар'єру гравця в 2006 році, після чого працював тренером.

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Раніше не стало унікального масажиста Шахтаря. Володимир Ткаченко пішов з життя у віці 78 років. У донецькому клубі він, будучи незрячим, пропрацював півстоліття, провівши за цей час 150 тисяч сеансів масажу.

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