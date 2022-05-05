Знову заспівав про братній народ. Повєткін розповів про розмову з Усиком

Російський "вітязь" Олександр Повєткін підтримав злочинну війну, яку розв'язала проти України путінська Росія. Боксер ніс нісенітницю про нацистів, винищування слов'ян на Донбасі – всі головні меседжі кремлівських пропагандонів.

У новому інтерв'ю путінський рашист розповів про спілкування з Олександром Усиком на початку війни і своє ставлення до українського боксера.

"Ми з ним листувалися. Він, певно, по-своєму налаштований. Я не знаю, чесно скажу. Не можу нічого поганого про нього сказати. Це його країна. Я сказав єдине: подивися, як на Донбасі, як у Луганську. Що там робили, скільки там дітей загинуло ваших, українських. Як медалі з ветеранів зривали. Це нормально? Ви забули, хто виграв війну? Все, в принципі, нічого такого.

Але те, що Україна нам – братній народ, я говорю досі. Його дружина розповідала про братнє серце, але я ніколи такого не говорив. Я з нею ніколи не спілкувався. Я не можу сказати про неї нічого поганого, бо не знаю її. Саша – сильний і хороший боксер, хороший спортсмен. Нічого поганого про нього сказати не можу", – цитує Повєткіна fightnews.info.