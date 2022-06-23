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Кличко назвав сильні елементи України під час вступу до ЄС

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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23 червня, 08:41
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У зв'язку з наближенням нашої країни до вступу до Євросоюзу Володимир Кличко звернувся до жителів Європи
Володимир Кличко прокоментував надання Україні статусу кандидата в ЄС
Володимир Кличко прокоментував надання Україні статусу кандидата в ЄС

Сьогодні чи завтра Єврокомісія має надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Раніше на зустрічі послів країн ЄС ніхто проти цього не заперечував.

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко подякував європейцям за це рішення. Брат мера Києва зняв відео з Майдану у столиці України, в якому нагадав, за що воює сьогодні Україна.

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Звертаюся до європейських політиків, чиновників та громадян Європейського Союзу. Сьогодні лише дві тисячі кілометрів поділяють два світи. Європейський, де свобода та демократія є головними цінностями, та середньовічну Русь, де вони є головними ворогами.

Президент Єврокомісії заявила, що заради європейської перспективи українці готові померти. Я хочу, щоб українці жили. У свободі та демократії. На цьому місці вісім років тому звучало: "Україна – це Європа". З того дня ми щодня захищаємо наше право бути частиною Європи.

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Закликаємо всіх, хто має причетність до рішення. Доведіть своїми діями готовність обстоювати власні цінності, які Україна відстоює вже сьогодні. Україна готова старанно працювати, щоб стати повноправним членом Союзу. Так, це величезний виклик в економічному та соціальному плані.

Але ми можемо розраховувати на сильні елементи: країну, багату на свої землі, і насамперед багату на своїх людей. Україна – це не лише щит Європи, це також чудова можливість для Європи, її процвітання та майбутнього. Відстоїмо свободу та демократію. Підтримайте Україну.

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Зазначимо, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС містить умови, які наша країна має виконати. Ці умови належать до сфери верховенства права та боротьби з корупцією. Після цього для вступу до ЄС необхідно буде отримати схвалення всіх 27 країн блоку.

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