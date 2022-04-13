Зробили те, що не вдалося Медведчуку. Росіянок виключили із збірної України

Ольга Абрамова, Оксана Москаленко, Катерина Бех та Дар'я Сидорова втекли до Росії і більше не виступатимуть за нашу команду з біатлону

Ольга Абрамова та Катерина Бех більше не виступатимуть за збірну України

В українському біатлоні прийде революція. Вся справа у дивній поведінці президента нашої федерації Володимира Бринзака, який під час війни почав вигороджувати натуралізованих спортсменок із Росії.

Виявилося, що Ольга Абрамова, Катерина Бех та Оксана Москаленко після початку повномасштабної війни повернулися до Росії. Бринзак же це заперечував, заявляючи, що дівчата були у себе на батьківщині до 24 лютого.

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Володимир Бринзак / Фото: Facebook

Пізніше з'явилася інформація, що Володимир особисто допомагав уродженкам Росії залишити Україну. Сьогодні ж міністерство молоді та спорту ухвалило рішення виключити Абрамову, Бех та Москаленко, а також Дар'ю Сидорову зі складу збірної України з біатлону.

Причина та сама – виїзд до Росії після початку повномасштабної війни. До речі, подібну втечу намагався оформити і один із лідерів проросійської партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, проте СБУ заарештувала кума Путіна.

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Нагадаємо, що Абрамова виступала за Україну з 2012 року, Москаленко та Бех – з 2018-го, а Сидорову натуралізували у 2021 році. Наразі з уродженок Росії у нашій команді залишаються Надія Бєлкіна та Анастасія Расказова.