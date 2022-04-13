Сделали то, что не удалось Медведчуку. Россиянок исключили из сборной Украины

Ольга Абрамова, Оксана Москаленко, Екатерина Бех и Дарья Сидорова сбежали в Россию и больше не будут выступать за нашу команду по биатлону

Ольга Абрамова и Екатерина Бех больше не выступят за сборную Украины

В украинском биатлоне грядет революция. Все дело в странном поведении президента нашей федерации Владимира Брынзака, который во время войны начал выгораживать натурализованных спортсменок из России.

Оказалось, что Ольга Абрамова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко после начала полномасштабной войны вернулись в Россию. Брынзак же это отрицал, заявляя, что девушки были у себя на родине до 24 февраля.

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Владимир Брынзак / Фото: Facebook

Позже появилась информация, что Владимир лично помогал уроженкам России покинуть Украину. Сегодня же министерство молодежи и спорта приняло решение исключить Абрамову, Бех и Москаленко, а также Дарью Сидорову из состава сборной Украины по биатлону.

Причина та же – выезд в Россию после начала полномасштабной войны. К слову, подобный побег пытался оформить и один из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, однако СБУ арестовала кума Путина.

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Напомним, что Абрамова выступала за Украину с 2012 года, Москаленко и Бех – с 2018-го, а Сидорову натурализовали в 2021 году. На данный момент из уроженок России в нашей команде остаются Надежда Белкина и Анастасия Рассказова.