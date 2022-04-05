Скандал в биатлоне. Глава украинской федерации лично вывез натурализованных россиянок в РФ

Ранее Брынзак говорил, что россиянки покинули Украину до начала военных действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак попытался выгородить экс-россиянок, заявив, что те застряли в Мордоре до начала военных действий.

Слова спортивного функционера опровергла украинская биатлонистка Кристина Ковалева, опубликовав пост на своей странице в Facebook. Более того, спортсменка утверждает, что Брынзак лично вывозил россиянок на территорию РФ.

"В первый день вторжения Брынзак лично вывез российских спортсменов на территорию Российской Федерации. Сейчас предлагает им вернуться и организовывает оплачиваемые сборы и высокую заработную плату.

Нашим же биатлонистам, находящимся в части (Нацгвардии), предлагает сделать сборы с дальнейшим участием в соревнованиях за личный счет спортсменов! Что происходит с этим миром?

Будучи мастером спорта по биатлону, за 12 лет тренировок и 4 года в юниорской сборной, я думала, что чему-то удивляться уже будет сложно... Но вы находите способы!" – написала Ковалева.