Лайфхак: як в Токіо використовують обручі в пандемію

Гімнастичний інвентар здорово став у нагоді на пляжі, з його допомогою зробили мітки для дотримання дистанції під час змагань з серфінгу

Тримайте дистанцію / Фото: Любомир Луканюк

Рік пандемії привчив нас дотримуватися дистанції, а також дезінфікувати руки. У Токіо це роблять за допомогою ніг.

Майже у всіх закладах на підлозі стоять мітки у вигляді ліній або слідів, які позначають на якій відстані люди повинні перебувати один від одного. А що робити, якщо ви опинилися на піску. Якщо вас багато і ви прийшли подивитися на дебютанта Олімпійських ігор – серфінг. І мітки потрібні тимчасові.

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Організатори Токіо-2020 дуже оригінально вирішили цю проблему. Вони просто розклали звичайні гімнастичні обручі на землі. І кожен повинен був знаходитися в колі. Все геніальне просто.

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