Пекельна спека на луці: рятують коробки і рушники, розважають цикади

Змагання зі стрільби з лука на Олімпійських іграх проходять вдень, коли температура в тіні легко долає позначку в 30 градусів

Головне не отримати сонячний удар / Фото: Любомир Луканюк

Сонце боляче пече

Поруч тихо летить стріла.

Спека

У Токіо повернулася спека. Неймовірна спека з неймовірною вологістю. І в це пекло проходять змагання зі стрільби з лука.

Щоб журналістів, хоч якось заманити на трибуни їм видають освіжаючі рушники. Потрібно намочити в холодній воді і пов'язати на шию. Так можна хвилин 20-30 провести на арені. Далі потрібно йти, інакше сонячний удар гарантований.

Бідолаха коментатор OBS сховався під парасолькою. Йому не можна йти. Канал – офіційний транслятор.

У ранковій сесії виступав єдиний представник України Олексій Гунбін. В 1/32 фіналу він програв спортсмену з Індії Тарундіпу Раї – 4:6.

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Два слова про те, що не потрапляє в трансляцію. Знімають стрільців з лука фотографи зі спеціальних коробок. І від сонця рятують і від випадкової стріли. А для трансляції перед спортсменами півколом прокладені рейки, по яких бігає камера.

Поруч з основним стадіоном – тренувальне поле, з десятками мішеней.

А ось так мішень виглядає зблизька.

А поруч парк, де свій концерт дають цикади:

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