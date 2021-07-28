Пекельна спека на луці: рятують коробки і рушники, розважають цикади

Головне не отримати сонячний удар / Фото: Любомир Луканюк
Сонце боляче пече
Поруч тихо летить стріла.
Спека
У Токіо повернулася спека. Неймовірна спека з неймовірною вологістю. І в це пекло проходять змагання зі стрільби з лука.
Щоб журналістів, хоч якось заманити на трибуни їм видають освіжаючі рушники. Потрібно намочити в холодній воді і пов'язати на шию. Так можна хвилин 20-30 провести на арені. Далі потрібно йти, інакше сонячний удар гарантований.
Бідолаха коментатор OBS сховався під парасолькою. Йому не можна йти. Канал – офіційний транслятор.
У ранковій сесії виступав єдиний представник України Олексій Гунбін. В 1/32 фіналу він програв спортсмену з Індії Тарундіпу Раї – 4:6.
Два слова про те, що не потрапляє в трансляцію. Знімають стрільців з лука фотографи зі спеціальних коробок. І від сонця рятують і від випадкової стріли. А для трансляції перед спортсменами півколом прокладені рейки, по яких бігає камера.
Поруч з основним стадіоном – тренувальне поле, з десятками мішеней.
А ось так мішень виглядає зблизька.
А поруч парк, де свій концерт дають цикади:
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