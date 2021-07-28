Адская жара на луке: спасают коробки и полотенца, развлекают цикады

Соревнования по стрельбе из лука на Олимпийских играх проходят днем, когда температура в тени легко преодолевает отметку в 30 градусов

Главное не получить солнечный удар / Фото: Любомир Луканюк

Солнце больно печет

Рядом тихо летит стрела.

Жара

В Токио вернулась жара. Невероятная жара с невероятной влажностью. И в это пекло проходят соревнования по стрельбе из лука.

Дабы журналистов, хоть как-то заманить на трибуны им выдают освежающие полотенца. Нужно намочить в холодной воде и повязать на шею. Так можно минут 20-30 провести на арене. Дальше нужно уходить, иначе солнечный удар гарантирован.

Бедняга комментатор OBS спрятался под зонтиком. Ему нельзя уходить. Канал – официальный транслятор.

В утренней сессии выступал единственный представитель Украины Алексей Гунбин. В 1/32 финала он проиграл спортсмену из Индии Тарундипу Раи – 4:6.

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Два слова о том, что не попадает в трансляцию. Снимают стрелков из лука фотографы из специальных коробок. И от солнца спасают и от шальной стрелы. А для трансляции перед спортсменами полукругом проложены рельсы, по которым бегает камера.

Рядом с основным стадионом – тренировочное поле, с десятками мишеней.

А вот так мишень выглядит вблизи.

А рядом парк, где свой концерт дают цикады:

Пение цикад в Токио

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