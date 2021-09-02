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Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 2 сентября

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
2 сентября, 17:14
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Украина на Паралимпийских играх в Токио завоевала сегодня девять медалей, три из которых – золотые. Таким образом, на счету наших спортсменов уже 84 награды
Максим Крипак - герой Паралимпиады
Максим Крипак - герой Паралимпиады / Фото: Reuters

Лидирует в медальном рейтинге Китай, на счету которого 167 медалей! На второе место поднялась команда Великобритании. Украина снова вошла в топ-5.

Читайте также: Все украинские медали Паралимпиады 2 сентября

Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 2 сентября:

МСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1

Китай

774644167
2

Великобритания

34273596
3

ПРК

32234297
4

США

27312280
5

Украина

20392584
6

Бразилия

19132254
7

Нидерланды

19111141
8

Австралия

17232666
9

Италия

13252058
10

Азербайджан

111416
11

Германия

1091534
12

Испания

9131133
13

Иран

98118
14

Франция

7132646
15

Япония

691227
16

Узбекистан

64616
17

Венгрия

64313
18

Швейцария

63312
19

Израиль

6219
20

Мексика

61815
21

Беларусь

5117
22

Тайланд

44715
23

Новая Зеландия

43310
24

Алжир

42410
25

Канада

310518
26

Колумбия

371121
27

Польша

361019
28

Тунис

3429
29

Бельгия

33713
30

Словакия

3249
31

Ирландия

3216
32

Нигерия

3148
33

Куба

3115
34

ЮАР

3115
35

Иордания

3014
36

Индия

25310
37

Чили

2305
38

Чехия

2237
39

Венесуэла

2226
40

Дания

2114
41

Норвегия

2024
42

Сингапур

2002
43

Корея

16916
44

Австрия

1539
45

Турция

14914
46

Марокко

1326
47

Казахстан

1315
48

Греция

1258
49

Финляндия

1214
50

Швеция

1214
51

Малайзия

1203
52

Сербия

1113
53

Кипр

1012
54

Эквадор

1012
55

Шри-Ланка

1012
56

Эфиопия

1001
57

Монголия

1001
58

Перу

1001
59

Египет

0527
60

Аргентина

0325
61

Латвия

0325
62

Грузия

0303
63

Хорватия

0213
64

Болгария

0202
65

Индонезия

0123
66

Ирак

0112
67

Намибия

0112
68

Румыния

0112
69

Словения

0112
70

Коста-Рика

0101
71

Вьетнам

0101
72

Кувейт

0101
73

Гонконг

0022
74

Литва

0022
75

Сальвадор

0011
76

Кения

0011
77

Черногория

0011
78

Оман

0011
79

Португалия

0011
80

Тайбэй

0011
81

ОАЭ

0011
82

Уганда

0011
83Саудовская Аравия0011
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Золото
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1
flag Китай КитайCN
77
46
44
167
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
34
27
35
96
3
flag ПКР ПКРRPC
32
23
42
97
4
flag США СШАUS
27
31
22
80
5
flag Украина УкраинаUA
20
39
25
84
6
flag Бразилия БразилияBR
19
13
22
54
7
flag Нидерланды НидерландыNL
19
11
11
41
8
flag Австралия АвстралияAU
17
23
26
66
9
flag Италия ИталияIT
13
25
20
58
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
11
1
4
16
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6
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2
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3
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13
4
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12
5
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6
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Медальный зачет Токио-2020
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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
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41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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7
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