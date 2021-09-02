Все украинские медали Паралимпиады 2 сентября

Сегодня на Паралимпийских играх в Токио украинские спортсмены пополнили копилку нашей страны 9 медалями. Три из них – золотые

Владислав Загребельный и Мария Помазан / Фото: Getty Images

Снова хороший урожай наград собрала украинская сборная на Паралимпийских играх в Токио. В четверг, 2 сентября, трижды звучал гимн Украины на честь победителей. Еще шесть раз наши атлеты поднимались на пьедестал почета. Всего у нас уже 84 медали!

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ЗОЛОТО

Владислав Загребельный (легкая атлетика, прыжки в длину, класс – Т37)

(легкая атлетика, прыжки в длину, класс – Т37) Мария Помазан (легкая атлетика, толкание ядра, класс – F35)

(легкая атлетика, толкание ядра, класс – F35) Максим Крипак (плавание, 100 м на спине, класс – S10)

СЕРЕБРО

Оксана Ботурчук (легкая атлетика, 100 м, класс – Т12)

(легкая атлетика, 100 м, класс – Т12) Антон Коль (плавание, 50 м на спине, класс – S1)

(плавание, 50 м на спине, класс – S1) Елизавета Мерешко (плавание, 400 м вольным стилем, класс – S6)

(плавание, 400 м вольным стилем, класс – S6) Виктор Дидух и Максим Николенко (настольный теннис, команда, класс – 8)

БРОНЗА

Алексей Денисюк (пулевая стрельба, 25 пистолет, класс – SH1)

(пулевая стрельба, 25 пистолет, класс – SH1) Денис Остапенко (плавание, 50 м вольным стилем, класс – S3)

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Ранее мы писали, что украинец стал главным мультимедалистом Паралимпиады. 26-летний Максим Крипак – лидер Игр по числу завоеванных наград,теперь у него их шесть!