Свитолина едва не опозорилась на Ролан Гаррос с француженкой из второй тысячи рейтинга

Прима украинского тенниса позволила 17-летней сопернице повести 5:2 во второй партии, но все же перевернула ход противостояния в свою пользу

Элина Свитолина в игре / Фото: REUTERS

Сегодня – третий день соревнований основной сетки второго в году турнира "Большого шлема". Утро получилось нервным: на чемпионате Франции по теннису произошел взрыв. Впрочем, действия полиции носили предостерегающий характер.

А затем начались матчи сразу на нескольких кортах. 21-летняя Катарина Завацкая из Ровно (№129 в мире) дала бой гречанке Марии Саккари. Борьба была практически равной до счета 4:4, но затем украинка сдалась 18-й ракетке планеты – 4:6, 1:6. Кстати, украинская теннисистка призналась в любви к россиянину в Париже.

Едва не преподнесла неприятный сюрприз наша Элина Свитолина. 26-летняя одесситка экзаменовала 17-летнюю француженку Осеан Бабель, занимающую лишь 1111-е место в рейтинге.

Наша теннисистка взяла первый сет 6:2, а затем позволила сопернице повести 5:2 во втором. Все же Элина нашла в себе силы собраться и выиграла пять геймов подряд (7:5), а с ними и матч.

Таким образом, из пяти украинок стартовый раунд преодолели три: Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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