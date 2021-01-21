Спортсменка-красавица Белодед порадовала фото с модной сумочкой. Явно не по сезону

В разгар холодной зимы знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед вспомнила о теплом времени года. Сегодня вечером 20-летняя красавица на своей страничке в Instagram поделилась фотографией-ностальгией. А недавно Белодед взяла медаль турнира по дзюдо в Катаре.

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На фото Даша предстала в легком наряде с недешевой сумочкой от Louis Vuitton, одаривая своих подписчиков чарующей улыбкой. Какой-либо подписи спортсменка не сделала.

Свое восхищение кадром выразили другие наши хорошо известные спортсмены: каратистка Анжелика Терлюга, гимнастка Виктория Мазур, легкоатлетка Елизавета Брызгина. За два часа "лайки" поставили более 17 тысяч поклонников дзюдоистки. Всего же за страничкой яркой блондинки следят более 320 тысяч человек.

Вашему вниманию – календарь купальников-2020 от красоток украинского спорта.

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Напомним, Белодед – двукратная чемпионка мира, которая летом собирается представлять Украину на Олимпийских играх. Смотрите, как Даша развлекалась на отдыхе в Доминикане:

Дарья Белодед в Доминикане

В опросе нашего сайта Белодед стала лучшей спортсменкой Украины 2020 года.

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