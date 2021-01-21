Спортсменка-красуня Білодід порадувала фото з модною сумочкою. Явно не за сезоном

У розпал холодної зими знаменита українська дзюдоїстка Дар'я Білодід згадала про теплу пору року. Сьогодні ввечері 20-річна красуня на своїй сторінці в Instagram поділилася фотографією-ностальгією. А недавно Білодід взяла медаль турніру з дзюдо в Катарі.

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На фото Даша постала в легкому вбранні з недешевою сумочкою від Louis Vuitton, обдаровуючи своїх підписників чарівною усмішкою. Якогось підпису спортсменка не зробила.

Своє захоплення кадром висловили інші наші добре відомі спортсмени: каратистка Анжеліка Терлюга, гімнастка Вікторія Мазур, легкоатлетка Єлизавета Бризгіна. За дві години "лайки" поставили понад 17 тисяч шанувальників дзюдоїстки. Всього ж за сторінкою яскравої блондинки стежать понад 320 тисяч людей.

До вашої уваги – календар купальників-2020 від красунь українського спорту.

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Нагадаємо, Білодід – дворазова чемпіонка світу, яка влітку збирається представляти Україну на Олімпійських іграх. Дивіться, як Даша розважалася на відпочинку в Домінікані:

В опитуванні нашого сайту Білодід стала найкращою спортсменкою України 2020 року.

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