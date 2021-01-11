Чемпионка-красавица Белодед взяла медаль турнира по дзюдо в Катаре

Украинская спортсменка проиграла в одном поединке из четырех и ограничилась третьим место

После наступления Нового года спортсмены возвращаются на арены. Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике, после чего выступила на турнире серии "Мастерс" в Дохе.

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Некогда непобедимая украинка потерпела поражение на вторых соревнованиях подряд. В своей весовой категории до 48 кг Даша выиграла у немки Менц и монголки Мунхбат, но уступила в полуфинале японке Фуне Тонаки, пишет xsport.ua. Правда, затем в схватке за бронзовую медаль Белодед взяла верх над португалкой Катариной Костой.

Ранее киевлянка полтора года не проигрывала. Недавно в Будапеште она попробовала выступить в весе до 52 кг, но уступила в четвертьфинале румынке, хотя и смогла завоевать "бронзу". Дзюдоистка считается одной из медальных надежд украинской сборной на Олимпийских играх, которые состоятся летом этого года в Японии.

Напомним, в нашем опросе читателей Белодед выбрали лучшей спортсменкой Украины в 2020 году.

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Смотрите, как Даша на отдыхе развлекалась в Доминикане:

Дарья Белодед в Доминикане

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