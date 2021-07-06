Клочкова забыла о фигуре во Львове: после пирожных борщ с салом и пампушками

Самая титулованная спортсменка Украины Яна Клочкова отдыхает во Львове, где вовсю пробует местную кухню – от манящих сладостей до национальных блюд

Яна Клочкова во Львове / Фото: Facebook

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова выбралась на отдых во Львов. И, судя по фото в Facebook, устроила себе гастротур по старинному городу. Ранее Клочкова призналась, что была в отношениях с женатым мужчиной.

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Титулованная пловчиха успела не только осмотреть архитектуру города, но и продегустировать местную кухню – от мороженого и пирожных до борща с салом и пампушками. Что абсолютно не вредит идеальной фигуре 38-летней Клочковой.

Ранее мы рассказывали, что Клочкова боялась свалиться с доски и за свои скрипящие колени. Самая титулованная спортсменка Украины нашла для себя новый водный вид спорта. Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию теперь увлечена катанием на доске – Supboard. Хотя сначала очень боялась свалиться в воду.

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