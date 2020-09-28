Бубка передал боссу мирового спорта письмо от Зеленского

Президент НОК Украины Сергей Бубка встретился с главой Международного олимпийского комитета немцем Томасом Бахом и передал ему письмо от украинского президента Владимира Зеленского с приглашением посетить нашу страну в следующем году – для участия в торжествах по случаю 30-летия основания Национального олимпийского комитета Украины.
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Как сообщает официальный сайт НОК, Томас Бах поблагодарил за приглашение и предварительно планирует визит в Украину.
Встреча Сергея Бубки и Томаса Баха состоялась в Любляне (Словения), где лидеры олимпийского движения почтили память бывшего президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Косьянчича, который скончался 1 июня.
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Напомним, ранее Зеленский поручил Минспорта готовиться к проведению в Украине Олимпийских игр. Наша страна хочет принять у себя зимнюю Олимпиаду-2030, хозяйку которой должны определить в 2023 году.
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