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Бубка передал боссу мирового спорта письмо от Зеленского

28 сентября, 15:16

Олег Люлька Олег Люлька

Украина, желающая принять Олимпиаду-2030, пригласила к себе в гости главу МОК Томаса Баха

Президент НОК Украины Сергей Бубка встретился с главой Международного олимпийского комитета немцем Томасом Бахом и передал ему письмо от украинского президента Владимира Зеленского с приглашением посетить нашу страну в следующем году – для участия в торжествах по случаю 30-летия основания Национального олимпийского комитета Украины.

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Как сообщает официальный сайт НОК, Томас Бах поблагодарил за приглашение и предварительно планирует визит в Украину.

Встреча Сергея Бубки и Томаса Баха состоялась в Любляне (Словения), где лидеры олимпийского движения почтили память бывшего президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Косьянчича, который скончался 1 июня.

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Напомним, ранее Зеленский поручил Минспорта готовиться к проведению в Украине Олимпийских игр. Наша страна хочет принять у себя зимнюю Олимпиаду-2030, хозяйку которой должны определить в 2023 году.

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Олимпийские игры Владимир Зеленский Сергей Бубка НОК Украины МОК Томас Бах Олимпиада-2030
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