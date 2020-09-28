Бубка передал боссу мирового спорта письмо от Зеленского

Украина, желающая принять Олимпиаду-2030, пригласила к себе в гости главу МОК Томаса Баха

Президент НОК Украины Сергей Бубка встретился с главой Международного олимпийского комитета немцем Томасом Бахом и передал ему письмо от украинского президента Владимира Зеленского с приглашением посетить нашу страну в следующем году – для участия в торжествах по случаю 30-летия основания Национального олимпийского комитета Украины.

Реклама

Читайте также: Организаторы Олимпиады вынесли решение о судьбе Игр в Токио

Как сообщает официальный сайт НОК, Томас Бах поблагодарил за приглашение и предварительно планирует визит в Украину.

Встреча Сергея Бубки и Томаса Баха состоялась в Любляне (Словения), где лидеры олимпийского движения почтили память бывшего президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Косьянчича, который скончался 1 июня.

Реклама

Читайте также: Бубка отреагировал на покорение его "вечного" рекорда Дюплантисом

Напомним, ранее Зеленский поручил Минспорта готовиться к проведению в Украине Олимпийских игр. Наша страна хочет принять у себя зимнюю Олимпиаду-2030, хозяйку которой должны определить в 2023 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама