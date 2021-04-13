Вот так нужно принимать солнечные ванны! Учитесь у звезды ММА

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант снова порадовала своих подписчиков в соцсетях интересным фото. На сей раз спортсменка показала, как принимает солнечные ванны в откровенном купальнике.
За несколько часов фотография в Instagram собрала более 100 тысяч лайков.
Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт.
Ранее Ванзант показала, как она занимается йогой. Зацените позу.
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