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Ось так потрібно приймати сонячні ванни! Вчіться у зірки ММА

13 квітня, 16:37

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант показала в соцмережах, як потрібно правильно навесні насолоджуватися сонячним теплом

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант знову порадувала своїх підписників в соцмережах цікавим фото. Цього разу спортсменка показала, як приймає сонячні ванни у відвертому купальнику.

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За кілька годин фотографія в Instagram зібрала понад 100 тисяч лайків.

Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Харт.

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Раніше Ванзант показала, як вона займається йогою. Зацініть позу.

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MMA змішані єдиноборства Пейдж Ванзант
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