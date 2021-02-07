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В стиле Брюса Ли: боец ММА ногой чуть не оторвал голову сопернику

7 февраля, 11:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Билли Пасулатан ярко нокаутировал Брандо Маману

Боец ММА Билли Пасулатан добыл яркую победу над Брандо Маманой. Удар Билли эксперты уже сравнили с приемами Брюса Ли.

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Вечер смешанных единоборств промоушена One Pride прошел в Джакарте (Индонезия), в рамках которого состоялся реванш между Билли Пасулатаном и Брандо Маманой.

Бойцы уже встречались полтора года назад и тогда досрочно победил Мамана. Сейчас Билли взял убедительный реванш. Удар ногой вышел эффектным и эффективным.

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"Я провел отвлекающий маневр, а потом нанес удар ногой. Это наша с тренером заготовка", – сказал после поединка Пасулатан.

Ранее мы писали, что на UFC Fight Night 184 Александр Волков во втором раунде нокаутировал Алистара Оверима.

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нокаут MMA смешанные единоборства
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