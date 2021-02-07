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У стилі Брюса Лі: боєць ММА ногою ледь не відірвав голову суперникові

7 лютого, 11:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Біллі Пасулатан яскраво нокаутував Брандо Маману

Боєць ММА Біллі Пасулатан здобув яскраву перемогу над Брандо Маманою. Удар Біллі експерти вже порівняли з прийомами Брюса Лі.

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Вечір змішаних єдиноборств промоушена One Pride пройшов у Джакарті (Індонезія), в рамках якого відбувся реванш між Біллі Пасулатаном і Брандо Маманою.

Бійці зустрічалися вже півтора року тому і тоді достроково переміг Мамана. Зараз Біллі взяв переконливий реванш. Удар ногою вийшов ефектним і ефективним.

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"Я провів відволікаючий маневр, а потім завдав удару ногою. Це наша з тренером заготовка", – сказав після поєдинку Пасулатан.

Раніше ми писали, що на UFC Fight Night 184 Олександр Волков у другому раунді нокаутував Алістара Оверіма.

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нокаут MMA змішані єдиноборства
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