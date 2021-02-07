У стилі Брюса Лі: боєць ММА ногою ледь не відірвав голову суперникові

Боєць ММА Біллі Пасулатан здобув яскраву перемогу над Брандо Маманою. Удар Біллі експерти вже порівняли з прийомами Брюса Лі.

Реклама

Читайте також: 50 тисяч доларів за удар коліном в голову: забійний нокаут в UFC

Вечір змішаних єдиноборств промоушена One Pride пройшов у Джакарті (Індонезія), в рамках якого відбувся реванш між Біллі Пасулатаном і Брандо Маманою.

Бійці зустрічалися вже півтора року тому і тоді достроково переміг Мамана. Зараз Біллі взяв переконливий реванш. Удар ногою вийшов ефектним і ефективним.

Реклама

"Я провів відволікаючий маневр, а потім завдав удару ногою. Це наша з тренером заготовка", – сказав після поєдинку Пасулатан.

Раніше ми писали, що на UFC Fight Night 184 Олександр Волков у другому раунді нокаутував Алістара Оверіма.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама