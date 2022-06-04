Ева из рая: польская спортсменка вышла на взвешивание едва прикрывшись листьями (фото)

Ева Бродницка перед своим боем в ММА решила эпатажно одеться на церемонию взвешивания

Бродницка в прошлом году сменила бокс на ММА / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Польше состоится вечер смешанных единоборств в рамках местной высшей лиги. Среди прочих на ринг выйдет знаменитая польская боксерша Ева Бродницка.

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7 июня Еве исполнится 38 лет. На счету в боксе 20 побед и 1 поражение. Но с прошлого года Ева сменила ринг на октагон и это ее будет второй бой в ММА. Первый в августе проиграла. Теперь бой против Камилы Выбранчик.

На церемонию взвешивания Бродницка вышла в чем мать родила, прикрывшись лишь листьями.

"Как вам понравилась Ева из рая?" – подписала снимки в Instagram спортсменка.

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Кстати, ранее Бродницка поддержала украинский народ в войне с Россией. Спортсменка носила футболку с сине-желтым флагом.