Ей просто нравится: боксерша снова разделась до белья на взвешивании

Известная австралийская девушка-боксер Эбани Бриджес в очередной раз порадовала сових болельщиков горячим взвешиванием. Девушка похвасталась формами в кружевном белье

Эбани Бриджес любит раздеваться на публике / Фото: Instagram

В таком виде Эбани явилась на взвешивание накануне поединка против француженки Майлис Ганглофф, который состоится сегодня в Лидсе, Великобритания.

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Ее соперница взвешивалась в джинсах и топике, а Бриджес не постеснялась раздеться до трусов, стесняя всех окружающих – глаз от такой красоты не отвести, но статус не позволяет.

Особенно досталось промоутеру Эдди Хирну. Ему то пришлось наблюдать за всем прямо со сцены. Британец спасался тем, что в самые ответственные моменты просто закрывал глаза.

"Я полагаю, лучший способ не попасться Эдди Хирну – это закрыть глаза и помолиться", – подшутила боксерша.

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Эбани раздевается на каждом взвешивании, без разницы – вписывается она в лимиты веса или нет. Кажется, ей просто нравится показывать свое тело и наблюдать за реакцией других людей.

Так Эбани взвешивалась перед своим предыдущим поединком: