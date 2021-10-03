Добивал лечащего: брутальный нокаут россиянина в MMA (видео)

Рамон Эмилио Мартинес нокаутировал Александра Белова
В третьем раунде поединка на турнире Gorilla MMA Series-41 Мартинес попал прямым ударом в голову Белову. Тот сразу же рухнул на канвас.
Однако немцу показалось этого недостаточно, и он еще раз приложился кулаком по уже лежавшему сопернику, пока к нему не подоспел судья.
Мартинес одержал 12-ю победу в карьере, также на его счету восемь поражений. Для Белова это поражение стало пятым в карьере при двух победах.
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