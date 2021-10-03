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Добивал лечащего: брутальный нокаут россиянина в MMA (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 октября, 12:52
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В Германии прошел турнир по смешанным единоборствам. В одном из поединков немецкий боец Рамон Эмилио Мартинес одержал досрочную победу над россиянином Александром Беловым
Рамон Эмилио Мартинес нокаутировал Александра Белова
Рамон Эмилио Мартинес нокаутировал Александра Белова

В третьем раунде поединка на турнире Gorilla MMA Series-41 Мартинес попал прямым ударом в голову Белову. Тот сразу же рухнул на канвас.

Однако немцу показалось этого недостаточно, и он еще раз приложился кулаком по уже лежавшему сопернику, пока к нему не подоспел судья.

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Мартинес одержал 12-ю победу в карьере, также на его счету восемь поражений. Для Белова это поражение стало пятым в карьере при двух победах.

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