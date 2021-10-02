Третье подряд поражение Феномена: смотрите видео нокдауна экс-чемпиона Bellator

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли завершился турнир Bellator 267.
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Главным событием турнира стал бой, в котором встречались 33-летний бразилец Дуглас Лима (Феномен) и 34-летний Майкл Пейдж из Великобритании.
Уже в первом раунде британец отправил Феномена в нокдаун одиночным правым прямым, но тот сразу встал и продолжил поединок.
First strike to @MichaelPage247!!!!#Bellator267 | @SHOsports | @BBCiPlayerpic.twitter.com/6Dx2cVdYVV— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 1, 2021
В середине первого раунда Лима все же сумел провести удачный тейкдаун, но он не принес серьезных последствий для Пейджа.
A BIG takedown for @PhenomLima in round one.#Bellator267 | @SHOsports | @BBCiPlayerpic.twitter.com/JHmHNO6Avp— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 1, 2021
Итогом поединка стала победа Пейджа раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Теперь британский боец станет обязательным претендентом на титульный бой против чемпиона Ярослава Амосова.
Напомним, что в июне украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов завоевал чемпионский пояс Bellator, победив решением судей Дугласа Лиму.