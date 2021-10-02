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Третье подряд поражение Феномена: смотрите видео нокдауна экс-чемпиона Bellator

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
2 октября, 11:33
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На турнире Bellator 267 состоялся бой-реванш между экс-чемпионом в полусреднем весе Дугласом Лимой и британцем Майклом Пейджом
Майкл Пейдж vc Дуглас Лима
Майкл Пейдж vc Дуглас Лима / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли завершился турнир Bellator 267.

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Главным событием турнира стал бой, в котором встречались 33-летний бразилец Дуглас Лима (Феномен) и 34-летний Майкл Пейдж из Великобритании.

Уже в первом раунде британец отправил Феномена в нокдаун одиночным правым прямым, но тот сразу встал и продолжил поединок.

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В середине первого раунда Лима все же сумел провести удачный тейкдаун, но он не принес серьезных последствий для Пейджа.

Итогом поединка стала победа Пейджа раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

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Теперь британский боец станет обязательным претендентом на титульный бой против чемпиона Ярослава Амосова.

Напомним, что в июне украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов завоевал чемпионский пояс Bellator, победив решением судей Дугласа Лиму.

Бразилец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов
Бразилец Дуглас Лима и украинец Ярослав Амосов / Фото: BellatorMMA

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