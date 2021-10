Третье подряд поражение Феномена: смотрите видео нокдауна экс-чемпиона Bellator

В ночь с 1 на 2 октября в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли завершился турнир Bellator 267.

Главным событием турнира стал бой, в котором встречались 33-летний бразилец Дуглас Лима (Феномен) и 34-летний Майкл Пейдж из Великобритании.

Уже в первом раунде британец отправил Феномена в нокдаун одиночным правым прямым, но тот сразу встал и продолжил поединок.

В середине первого раунда Лима все же сумел провести удачный тейкдаун, но он не принес серьезных последствий для Пейджа.

A BIG takedown for @PhenomLima in round one.#Bellator267 | @SHOsports | @BBCiPlayerpic.twitter.com/JHmHNO6Avp