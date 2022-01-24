Все время воровали у украинцев! Россиянин признался в грехах

Бывший российский хоккеист Шамиль Алиев вспомнил свои юные годы в клубе Витязь из Подольска. Он похвастался в воровстве.
"У нас были три украинца, и мы у них все время сало воровали. Через балкон перелазили ночью. А они наутро каждый раз просыпались и видели, что сало пропало. Весело было. Если у них появлялся йогурт, то он тут же пропадал", – цитирует Алиева Sport24.
Напомним, Министерство спорта Украины дало рекомендацию нашим спортсменам давать интервью на украинском языке и не фотографироваться с представителями ОКР. Это было сделано перед поездкой нашей команды на Олимпиаду-2022.
Зимние Олимпийские игры в столице Китая состоятся с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта
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