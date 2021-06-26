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Ферстаппен выиграл квалификацию Штирии, Боттаса оштрафовали

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 июня, 17:43
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Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию, а гонщика Мерседеса Валттери Боттаса наказали за опасный разворот на пит-лейне
Пилот Ред Булла стартует первым
Пилот Ред Булла стартует первым / Фото: AFP

В Шпильберге завершилась квалификация этапа Формулы-1 Гран-при Штирии. По ее итогам поул-позицию завоевал пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.

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Второй результат показал Валттери Боттас из Мерседеса, третьим стал действующий чемпион Льюис Хэмилтон.

Однако с первого ряда стартовой решетки поедут Ферстаппен и Хэмилтон, а Боттас будет стартовать лишь пятым после штрафа в три позиции за инцидент во второй тренировке.

Боттас был наказан за разворот на пит-лейн во время второй свободной практики. Гонщик потерял управление болидом после того, как выехал с пит-стопа. В итоге он проехал рядом с группой механиков Макларена. Стюарды посчитали, что данный эпизод был потенциально опасным.

Результаты квалификации Гран-при Штирии

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.03,841
2. Валттери Боттас (Мерседес) – +0,194
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +0,226
4. Ландо Норрис (Макларен) – +0,279
5. Серхио Перес (Ред Булл) – +0,327
6. Пьер Гасли (Альфа Таури) – +0,395
7. Шарль Леклер (Феррари) – +0,631
8. Юки Цунода (Альфа Таури) – +0,673
9. Фернандо Алонсо (Альпин) – +0,733
10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – +0,867

Не прошли в третий сегмент:

11. Джордж Расселл (Уильямс) – 1.04,671
12. Карлос Сайнс (Феррари) – 1.04,800
13. Даниэль Риккардо (Макларен) – 1.04,808
14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1.04,875
15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1.04,913

Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи (Уильямс) – 1.05,175
17. Эстебан Окон (Альпин) – 1.05,217
18. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1.05,429
19. Мик Шумахер (Хаас) – 1.06,041
20. Никита Мазепин (Хаас) – 1.06,192

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Швейцария
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4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
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1:5
1
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Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
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3
6:1
5
3
Словакия
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3
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И
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1
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3
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5
2
Германия
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