Ферстаппен выиграл квалификацию Штирии, Боттаса оштрафовали

В Шпильберге завершилась квалификация этапа Формулы-1 Гран-при Штирии. По ее итогам поул-позицию завоевал пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.
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Второй результат показал Валттери Боттас из Мерседеса, третьим стал действующий чемпион Льюис Хэмилтон.
Однако с первого ряда стартовой решетки поедут Ферстаппен и Хэмилтон, а Боттас будет стартовать лишь пятым после штрафа в три позиции за инцидент во второй тренировке.
Боттас был наказан за разворот на пит-лейн во время второй свободной практики. Гонщик потерял управление болидом после того, как выехал с пит-стопа. В итоге он проехал рядом с группой механиков Макларена. Стюарды посчитали, что данный эпизод был потенциально опасным.
Результаты квалификации Гран-при Штирии
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.03,841
2. Валттери Боттас (Мерседес) – +0,194
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +0,226
4. Ландо Норрис (Макларен) – +0,279
5. Серхио Перес (Ред Булл) – +0,327
6. Пьер Гасли (Альфа Таури) – +0,395
7. Шарль Леклер (Феррари) – +0,631
8. Юки Цунода (Альфа Таури) – +0,673
9. Фернандо Алонсо (Альпин) – +0,733
10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – +0,867
Не прошли в третий сегмент:
11. Джордж Расселл (Уильямс) – 1.04,671
12. Карлос Сайнс (Феррари) – 1.04,800
13. Даниэль Риккардо (Макларен) – 1.04,808
14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1.04,875
15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1.04,913
Не прошли во второй сегмент:
16. Николас Латифи (Уильямс) – 1.05,175
17. Эстебан Окон (Альпин) – 1.05,217
18. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1.05,429
19. Мик Шумахер (Хаас) – 1.06,041
20. Никита Мазепин (Хаас) – 1.06,192