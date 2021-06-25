Флаг России – на выход: в календаре Формулы-1 изменения

"Королевские" гонки обновили расписание на 2021 год, исключив из него флаг РФ. Также в начале октября Гран-при Турции заменит этап в Сингапуре

Формула-1 в Сочи

Интересные обновления сегодня сделали в календаре гонок Формулы-1 на сезон 2021 года. Напротив Гран-при Сочи, который традиционно проходит осенью, убрали флаг Российской Федерации. Вместо него – просто белый прямоугольник. Таким образом, похоже, в Ф-1 решили следовать требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Ранее функционеры WADA на два года запретили российским спортсменам участвовать в соревнованиях, используя государственные символы. Решение приняли в декабре 2020 года. Также не рекомендовалось на территории России проводить официальные международные соревнования. Так что турнир в Сочи остался без национальной принадлежности.

Кроме того, состоялась "замена" 16-го этапа: вместо Гран-при Сингапура право принять гонки 1-3 октября получила Турция. Всего в нынешнем насыщенном сезоне планируют организовать 23 этапа.

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