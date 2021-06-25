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Уэльс --
Дания --
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Италия --
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Чехия --
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Испания --
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Флаг России – на выход: в календаре Формулы-1 изменения

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
25 июня, 22:50
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"Королевские" гонки обновили расписание на 2021 год, исключив из него флаг РФ. Также в начале октября Гран-при Турции заменит этап в Сингапуре
Формула-1 в Сочи
Формула-1 в Сочи

Интересные обновления сегодня сделали в календаре гонок Формулы-1 на сезон 2021 года. Напротив Гран-при Сочи, который традиционно проходит осенью, убрали флаг Российской Федерации. Вместо него – просто белый прямоугольник. Таким образом, похоже, в Ф-1 решили следовать требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На днях Шумахер вылетел с дороги и разбил машину во Франции.

Ранее функционеры WADA на два года запретили российским спортсменам участвовать в соревнованиях, используя государственные символы. Решение приняли в декабре 2020 года. Также не рекомендовалось на территории России проводить официальные международные соревнования. Так что турнир в Сочи остался без национальной принадлежности.

Кроме того, состоялась "замена" 16-го этапа: вместо Гран-при Сингапура право принять гонки 1-3 октября получила Турция. Всего в нынешнем насыщенном сезоне планируют организовать 23 этапа.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
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Воскресенье, 27 июня
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