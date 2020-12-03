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"Заря" – "Лестер": прогноз Кирилла Круторогова на матч Лиги Европы

3 декабря, 12:31

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Комментатор каналов "Футбол 1/2/3" считает, что на морально-волевых качествах луганчане могут добиться престижной ничьей

Сегодня в Запорожье "Заря" проведет матч пятого тура группового раунда Лиги Европы. Команде Виктора Скрипника противостоит английский "Лестер". Начало встречи на "Славутич-Арене" – в 19:55. Смотреть "Заря" – "Лестер" онлайн можно на нашем сайте, а также в трансляции на OLL.TV.

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Обыграв АЕК в предыдущем туре, луганчане вернулись в гонку за путевку в плей-офф Лиги Европы. Теперь им важно побеждать в обоих заключительных матчах и надеяться, что "Брага" не победит сегодня в Греции. На очереди самый сильный соперник – "Лестер", который идет на четвертом месте английской Премьер-лиги. До недавнего времени "лисицы" располагались и выше, но проиграли два матча кряду – "Ливерпулю" (0:3) и "Фулхэму" (1:2). В ЛЕ на прошлой неделе они расписали ничью с "Брагой" (3:3), но гарантировали себе евровесну, поэтому в Запорожье прибыли без турнирной мотивации. У Брендана Роджерса немало проблем в обороне – уже длительное время вне игры остаются Суюнджу, Рикарду Перейра, Кастань, Амарти и опорник Ндиди. Кроме того, несколько лидеров остались в Англии готовиться к следующему матчу чемпионата. Очевидно, что стоит ожидать в составе 19-летнего Люка Томаса, который забил в Португалии, и 23-летнего Чудури.

"Заря" забила по три мяча и обошлась без пропущенных голов во встречах с АЕКом и "Минаем" в чемпионате. Не помощники команде Хомченовский, Цвек и Руфати из-за проблем со здоровьем, а Виталий Вернидуб не сыграет из-за перебора карточек. Как для не слишком глубокого состава – это весьма серьезные потери, особенно в защите.

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Хочется надеяться, что "Заря" воспользуется уже полученным опытом и на морально-волевых не проиграет непростому, но немотивированному сопернику. И пусть ничья не позволит ей выйти из группы, но с точки зрения престижа это будет неплохой исход.

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Смотрите, как "Заря" обыграла в Афинах АЕК 3:0

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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прогноз Лига Европы Заря Луганск Лестер

Источник: Сегодня|Спорт

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